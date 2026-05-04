Bodils betraktelser: Saliga äro de skamlösa

De exklusiva kuddarna från Svenskt Tenn lär ha gått loss på 30 000. En brödspade för det facila priset av 675 kronor slutade på 2363 spänn när inredningsarkitekterna hade fått sitt.

Ingen kan väl tänka sig att den drivande halvan i renoveringen av Sagerska skulle haka av sig prästkragen och lägga ner sin tid på att själv gå och kolla på hemtextilier? Eller förstå hur växande politikerförakt göder just de högerpopulister, som nu vuxit sig förbi hennes mans parti?

Internationalens egen spanare Bodil har synpunkter på statsministerparets heminredning.

Kulturen|Bodil Carlsson

Trädgårdsjobb har förhindrat nyhetsläsning de senaste dagarna, så återkommen från hundpromenaden denna morron i den snorkalla blåsten var jag oförberedd på rapporterna om statsministerparets skattefinansierade heminredningsprojekt. Statsministern började sin karriär med att smasha den kommunala ekonomin i lilla Strängnäs innan han klev vidare upp på karrärstegen och som socialborgarråd i Stockholm gjorde samma sak – sålde kommunala förskolor och äldreboenden värderade till närmare 82 miljoner till privata företagare för för 3,4 miljoner och snackade sig till en nyrenoverad lägenhet på 125 kv från stiftelsen Ersta diakoni, vars syfte är är tillhandahålla bostäder åt ”utsatta grupper”.

Statsministerinnan blev efter karriär på PR-företag och Timbro prästvigd och visar i officiella sammanhang numera gärna upp sig i svart tröja med prästkrage från företaget Casual Priest, som hon tycks ha rekommenderat på facebook. Till exempel hade hon tröjan och prästkragen på den galamiddag för potentater i Paris för att fira Notre Dames återuppståndelse där hon hade Elon Musk som bordsgranne. Själv funderar jag i min simpla tillvaro på översättningen av Matteusevangeliet.

Nästan 2 000 år har gått sedan den första versionen av Nya Testamentet såg dagens ljus på en variant av gammalgrekiska. Många nya dagar, många liv och många språk har gått åt till att skicka texterna på vandring från ett språk och alfabet till ett annat och vidare till nästa och nästa. Följden är förstås, att man inte alltid kan vara säker på att den översättning av översättningar som vi läser idag verkligen är precis det som menades i den första texten. Till exempel kan man ju undra vad som avses med Bergspredikans ord om att ”saliga äro de fattiga i anden, för dem hör himmelriket till”. För min del har jag nog trott, att ”fattiga i anden” skall läsas som ”människor med ödmjukt sinnelag”, men jag trodde fel. I originaltexten stod det förstås ingenting annat än

Ett citat ur Expressen kan vara på plats:

”När en ny statsminister flyttar in ges möjligheten att anpassa bostaden efter personliga önskemål och familjeförhållanden betalt av myndigheten /Statens Fastighetsverk/ med skattemedel – så kallad hyresgästanpassning.

Något som Ulf Kristersson och hans hustru Birgitta Ed nyttjat mer än tidigare statsministrar. Även långt efter inflyttningen 2022 har statsministerparet använt möjligheten att få hyresgästanpassningar. Konstföremål, gardiner, tavlor, exklusiva kuddar, dukar och mattor har köpts in av myndigheten efter önskemål från hyresgästen. Notan hamnar hos regeringskansliet genom ett tillägg på hyran, enligt ett avtal mellan myndigheterna. ”

De exklusiva kuddarna från Svenskt Tenn lär ha gått loss på 30 000. En brödspade för det facila priset av 675 kronor slutade på 2363 spänn när inredningsarkitekterna hade fått sitt. Trasmattan till köket i parets högst privata del av Sagerska kostade 7 400. Inget dåligt pris för en liten matta, men Fastighetsverkets inhyrda inredningsarkitekter som fixade mattan belönades med 20 000 till. Alla utom lealösa bidragstagare måste ju arbeta för sin försörjning och ingen kan väl tänka sig att den drivande halvan i hemmets renovering skulle haka av sig prästkragen och lägga ner sin tid på att själv gå och kolla på hemtextilier? Eller förstå hur växande politikerförakt göder just de högerpopulister, som nu vuxit sig förbi hennes mans parti?

Saliga bliva de fattiga i omdöme, för dem hör trasmattorna till.

”Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden” lär oss nästa vers. Jag förlorade nog min lilla del av besittningsrätten när jag läste om hur Birgitta Ed driver på inköpen, för mitt saktmod blåste bort som en fis i stormen. På min promenad i vinden som svepte genom hyreslängorna stötte jag nämligen ihop med en man. Precis som sin dotter älskar han hundar. Han bar samma slitna postorderkläder som han brukar ha. Dottern har alltid bättre kläder än han. Den här gången hade han inte henne med – kanske var hon redan i sin specialklass? Mannen böjde sig ner, smekte längtansfullt två hundhuvuden, tittade upp på mig och sa tyst: Vi hade också hund förr, men jag har inte råd längre.

Detaljerna i statsministrarnas bostadsförbättring får ni snoka rätt på själva – kristna tidningen Dagen föreslår t ex att statsministerparet skickas till Lyxfällan, men det blir väl knappast aktuellt för den som inte måste betala sin konsumtion själv. Till skillnad, alltså, från mannen i de slitna kläderna. Han skulle nog också ha behövt lite inköp efter hyresgästönskemål. Fast kanske är hans familj en av de där som påstås håva in 45 000 i socialbidrag varje månad? Dem har vi hört talas om, fast ingen har sett dem.

Saliga äro de ryggradslösa, för de ljuger obehindrat.

Tillägg: Bilden när Ulf Kristersson äter glass ihop med finansminister Elisabeth Svantesson och drev med 1 maj har också väckt känslor i helgen, de flesta av det mer ursinniga slaget ”Väldigt Marie Antoinette” var en kommentar av Amie Bramme Sey.