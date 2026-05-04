Trump varnar Iran: ”utplånas från jordens yta”

Vapenvilan mellan USA och Iran hänger på en skör tråd och striderna kan snart blossa upp igen, rapporterar nyhetssajten Axios.

USA försöker öppna farleden genom Hormuzsundet för fraktfartyg. Men Iran har redan visat att de menar allvar med att upprätthålla blockaden.

Donald Trump meddelade under måndagen att USA från och med samma dag ska ”vägleda” fraktfartyg genom sundet. Han kallar initiativet ”Projekt Freedom”.

Irans militär svarar i ett uttalande att alla utländska styrkor som försöker närma sig eller passera genom sundet kommer att beskjutas. ”Speciellt den aggressiva amerikanska krigsmakten”, tillägger de.

Enligt USA har Iran under måndagen avfyrat missiler mot amerikanska militära fartyg och angripit civila fraktfartyg med drönare. USA:s president Donald Trump varnar på måndagen Iran för att attackera amerikanska fartyg i Hormuzsundet. I en intervju med tv-kanalen Fox News säger Trump att i fall iranska styrkor går till attack kommer de att ”utplånas från jordens yta”.

En statskontrollerad iransk TV-kanal säger att en amerikansk fregatt träffats av två kryssningsrobotar. USA dementerar detta.

Donald Trump skriver på sin plattform Truth Social att Iran hade skjutit på ett sydkoreanskt fartyg i sundet, men att inga andra fartyg skadats.

Den amerikanske amiralen Brad Cooper säger att man hittills lyckats ”bekämpa” alla missiler och att inga amerikanska örlogsfartyg eller amerikanskflaggade fraktfartyg skadats. USA har i sin tur ”neutraliserat” sex iranska båtar, enligt Cooper. Han säger att de amerikanska styrkorna under dagen hjälpt två amerikanskflaggade fraktfartyg att ta sig genom sundet. Irans militär förnekar däremot detta, och tillägger att fartyg som bryter blockaden kommer att stoppas med våld.

Enligt Cooper finns nu en öppen farled genom Hormuzsundet under amerikanskt beskydd. Men civila fraktfartyg är fortsatt tveksamma till att försöka ta sig igenom det smala sundet när Iran hotar att beskjuta fartyg som försöker trotsa blockaden.

Bilden: Hormuzsundet