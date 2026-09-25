Brittiska fack bojkottar Israel

I ett historiskt beslut har den brittiska fackföreningsrörelsen anslutit sig till den internationella rörelsen för bojkott av Israel. Ett starkt svar på den uppmaning till solidaritet som palestinska fack nyligen gick ut med.

Utrikes | Lars Henriksson

En stor majoritet vid fackliga centralorganisationen TUC:s årliga konferens i Brighton beslutade i förra veckan att stödja en bojkott av Israel. För första gången bifölls en motion om att bli en del av den globala rörelsen för BDS, Bojkott, Desinvestrering och Sanktioner. Beslutet fattades med stor majoritet.

TUC:s kongress beskriver BDS som “en effektiv strategi för att pressa Israel att upphöra med sitt pågående folkmord, apartheidsystem ockupation och att förneka flyktingarnas rätt att återvända och hänvisar till den fackliga rörelsens stolta tradition av bojkotten av Sydafrika.

Beslutet förbinder alla medlemsorganisationer att aktivt bedriva kampanjer för att Storbritannien ska upphöra med allt militärt samarbete med Israel, att verka för utvidgade sanktioner mot Israel och inte minst, att stötta alla fackliga medlemmar som vägrar hantera varor och tjänster som har samband med brott mot internationell lag.

Beslutet är också ett bakslag för Labourpartiet. Veckan innan hade utrikesminister Ed Milliband i ett tal i Underhuset förklarat att regeringen kommer att vidta sanktioner mot illegala bosättningar på Västbanken samtidigt som han slog fast att handel med Israel kommer att fortsätta och tog tydligt avstånd från bojkottrörelsen.

Den samlade palestinska fackföreningsrörelsen har tidigare vänt sig till världens arbetare och fackliga organisationer och gick nyligen ut med ett förnyat upprop med begäran om fackliga aktioner mot folkmordet inför den internationella solidaritetsdagen för Palestina söndagen 29 november. Där uppmanade de till alla former av fredliga påtryckningar på regeringar och företag som samarbetar med Israel eller israeliska företag, särskilt att fredligt störa och blockera överföring av militär utrustning, energi och varor med dubbla användningsområden till Israel.

Bilden: Demonstration i Storbrittanien som kräver bojkott mot Israel.