Bolsonaros son presidentkandidat för extremhögern i Brasilien

Hur många år ska Jair Bolsonaro sitta fängslad efter kuppförsöket?

Extremhögern tycks i alla fall, efter öppet inbördeskrig, ha enat sig bakom hans äldsta son Flavio Bolsonaro som sin presidentkandidat i höstens presidentval.

Och Socialdemokraten Lula gör som socialdemokrater brukar när de ansätts av den politiska högern, genom att förflytta sig själv till höger, skriver Göran Kärrman i en rapport om den senaste politiska händelseutvecklingen i Brasilien.

Kommentar|Göran Kärrman

Förra året dömdes Brasiliens förre president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för att ha orkestrerat ett kuppförsök i samband med presidentvalet 2022. 6 andra medåtalade dömdes till fängelsestraff i varierande längd för sin inblandning.

Redan innan domarna hade avkunnats kampanjade den högerextrema delen av parlamentet för amnesti för de dömda.

Donald Trump gav amnesti till de som dömdes för att ha stormat USA:s kongressbyggnad i januari 2021, på sin första dag som president 2025, så extremhögern i Brasilien följde en redan upptrampad stig. En av Jair Bolsonaros söner, parlamentsledamoten Eduardo Bolsonaro, gick i frivillig exil i USA, dels för att han var rädd att fängslas i sin roll som spridande av lögner med mera, men också för att försöka förmå Trump att införa ekonomiska och politiska sanktioner mot Brasilien.

Alla domare i Brasiliens Högsta Domstol och deras familjer har drabbats av inreseförbud till USA och Brasilien drabbades av extra höga tullar som ett led i kampanjen för att frige Bolsonaro och de andra dömda.

Men sedan dess har de flesta tullarna sänkts. Åtgärderna mot domarna i HD är dock fortfarande i kraft och det är märkbart att Trump inte alls är så ivrig att backa upp Bolsonaro. Den tidigare spionchefen, Alexander Ramagem, som smet till USA innan han skulle förpassas till fängelse, har till och ned gripits vid ett tillfälle av Trumps sk “gränspolis” ICE för att han saknade giltigt uppehållstillstånd.

Av någon anledning gillar Donald Trump Brasiliens president Lula och han har inte alls drabbats av samma sorts hot och förolämpningar som t ex drabbat europeiska högerpolitker som Macron och Metz.

Vänstern i bred mening har givetvis kampanjat mot varje försök till amnesti men nu har den sk “centern” i parlamentet, i verkligheten en massa högerpolitiker som inte direkt är knutna till Bolsonaro drivit igenom en lite mjukare variant av amnesti, som innebär att brott mot “rättsstaten” ska bedömas mildare(!). I praktiken innebär det att Jair Bolsonaros straff skulle minska till knappt 3 år i fängelse och därefter ytterligare 4 år i husarrest. Nu satt Bolsonaro bara några månader i fängelse och sitter nu i husarrest på grund av hälsoproblem.

Efter att president Lulas veto mot den nya lagen rivits upp av kongressen ligger nu bollen hos den domare i HD som avkunnade domarna, Alexandre Moraes.

Samtidigt tycks extremhögern, efter ett öppet inbördeskrig, nu ha enat sig bakom Jair Bolsonaros äldsta son Flavio Bolsonaro som sin presidentkandidat i höstens presidentval.

Trots att en rad ledande högerpolitiker ännu inte velat ge sitt stöd, så ligger Flavio Bolsonaro och Lula nu mer eller mindre jämsides i opinionsundersökningarna.

Socialdemokraten Lula gör som socialdemokrater brukar när de ansätts av den politiska högern, genom att förflytta sig själv till höger.

Men som oftast i politiken och nästan alltid i Brasilien, dyker det upp något som ingen hade kunnat förutse och som kan kasta omkull allt. I det här fallet en stor ekonomisk skandal kring en privat bank, Banco Master, i verkligheten ett gigantiskt pyramidspel som försnillat miljardbelopp från kommuner, pensionsfonder och privatpersoner och – det är ju trots allt Brasilein – inte sällan hamnat i fickorna på höga politiker och tjänstemän.

Det är ingen enkel sak att förklara hur detta gått till och jag ska inte försöka här, men klart är att en tidigare centralbankschef (tillsatt av Jair Bolsonaro) och en rad nuvarande, tidigare politiker, och tom två domare i Högsta Domstolen är inblandade. En av dem är ovannämnda Aleandre Moraes.

Att utredningen kring det här miljardsvindleriet kommer att löpa parallelt med valkampanjen bäddar för fler överaskningar!

Bilden: Flavio och Jair Bolsonaro