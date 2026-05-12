Gaza-aktivisterna släppta

Saif Abukeshek och Thiago Ávila har släppts ur israelisk fångenskap efter mer än en vecka, bekräftar Global Sumud Flotilla på sin hemsida under måndagen.

”Jag lämnar tusentals palestinska fångar. Barn, kvinnor och män. Jag är säker på att behandlingen jag fått inte är någonting mot allt lidande de får gå igenom”, säger Saif Abukeshek i en video på Global Sumud Flotillas konto på Instagram.

Utrikes|Erik Edlund

Saif Abukeshek, som är spansk och svensk medborgare och Thiago Ávila från Brasilien tillfångatogs i slutet av april när israelisk militär bordade flera båtar på internationellt vatten nära Kreta. Båtarna deltog i solidaritetskonvojen Global Sumud Flotilla som var på väg till Gaza med livsnödvändiga förnödenheter.

Israel hävdade, utan att offentligt presentera några bevis, att Abukeshek tillhörde en europeisk frontorganisation till Hamas. Global Sumud Flotilla förnekar detta och säger att anklagelserna är ett sätt att svartmåla GSF och solidaritetsarbetet med Gaza.

Enligt Global Sumud Flotilla och flera vittnen blev de båda aktivisterna misshandlade och förnedrade i israelisk fångenskap. De hungerstrejkade i protest mot den behandling de utsattes för.