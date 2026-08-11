– Bred men inte mesig

– Vi tänker visa att det går att göra politiskt avtryck, även för oss som inte har några ekonomiska resurser. Så säger Unni Brandeby, en av eldsjälarna bakom den Folkfest för fred och klimat som just nu rullar över landet. Den stora finalen äger rum på Bananpiren i Göteborg 5 september, en vecka före valet. Lars Henriksson har träffat Unni Brandeby.



Fokus | Lars Henriksson



Att träffa Unni Brandeby är en uppmuntrande upplevelse. Av hennes 80 år märks inte mycket, annat än den långa erfarenheten. På 90-talet var hon drivande i Folkfest mot rasism som fem år i rad samlade stora skaror i Trädgårdsföreningen i Göteborg och spred sig över landet. Nu är hon drivande i ett liknande initiativ, Folkfest för fred och klimat.

– Vi var några tanter som satt och pratade om sakernas tillstånd för två år sedan, börjar Unni när vi hittar ett lugnt hörn på ett kafé i Majorna i Göteborg. Hur det blivit nästan omöjligt att prata om fred utan att bli utskälld som landsförrädare och att vi borde göra något. Vi pratade med vänner som var engagerade i klimatrörelsen och kom fram till att frågorna hörde ihop. Kriget och klimatkrisen är idag de största hoten mot mänskligheten och båda kräver starka folkrörelser för att hejdas.



Kompisgänget breddade sig och gick från ord till handling inspirerade av sina tidigare erfarenheter från Folkfest mot rasism. De såg också att det fanns en rad små lokala grupper på olika ställen i landet som samlats kring fred och klimat men som inte hade kontakt med varandra. För att få stöd av en känd stor fredsorganisation och hjälp med praktiska detaljer presenterade de sin projektidé för Svenska freds och bildade en fredsgrupp under dem. Folkfest för fred och klimat var född.



Flyer för den stora familjedag och artistgala som avslutar Folkfest för Fred & Klimat lördag 5 september på Bananpiren i Göteborg .

– Vi har medvetet lagt oss på en slags basnivå som tar upp de centrala frågorna utan att stöta bort folk: fred, välfärd, mot upprustning och för politiker som tar klimat och miljö på allvar. En gemensam grund som vi kan prata med varandra utifrån oavsett vilken ingång vi har. Det är en svår balansgång, säger Unni och sammanfattar upplägget som ”breda men inte mesiga”.

Idag formas många människors världsbild på nätet, i sociala media som ägs av storföretag och som på många sätt gynnar högerkrafterna. Unni Brandeby understryker vikten av att människor möts i verkligheten.

– Vi behöver prata med varandra, säger Unni bestämt. Många är engagerade men har inget sammanhang och vet inte vad de ska göra. Det var en av de tankar vi hade när vi drog igång Folkfesten. Det ska vara en enkel och rolig sak att gå till, även för den som inte är aktiv. Väl där hoppas vi att de ska bli uppmuntrade av att se så många andra som också bryr sig, få inspiration och argument. Och prata med varandra!

Folkfest för fred och klimat består av ett pärlband av lokala ”vulkanutbrott” runt om i landet där lokala föreningar och samarbeten ordnar saker under kampanjens paraply, från Storuman i norr till Simrishamn i söder. Kampanjen kulminerar med en avslutande stor festivaldag 5 september på Bananpiren i Göteborg.

– Där blir det en salig blandning av barnaktiviteter, panelsamtal, fördrag och teaterförställningar, berättar Unni. Det blir trummor, clowner, hiphop, breakdance och körer – en riktig familjefest! Och under kvällen en artistgala där en av höjdpunkterna är tal av Greta Thunberg.



Kampanjen är redan igång och den ser olika ut på olika ställen.

– I helgen var det en festival på Brännö i Göteborgs södra skärgård och i den lilla orten Istorp i Marks kommun ordnar en lokal ridförening aktiviteter med sina hästar, berättar Unni, som är den som fått igång och har kontakt med de lokala grupperna. Och givetvis kommer vi att finnas med på den stora klimatmarschen i Stockholm 23 augusti, tillägger hon.

Att samhället förändrats har också märkts när kampanjen kontaktat olika artister.

– När vi drog igång Folkfest mot rasism på 90-talet hade vi god hjälp av min före detta man, Lasse Brandeby och andra kända personer, förklarar Unni. Artister hörde av sig själva och stod i kö för att få medverka. Nu startade vi från ingenting och många artister vi kontaktat har inte ens svarat, vi har fastnat hos managers och bokningsföretag. Och det är mycket svårare att få bidrag och att få genomslag i media. Ändå har vi lyckats få till en fantastisk heldag med en enorm bredd som hela tiden växer. Alltifrån grammisvinnaren Slowgold, sångerskan Anastasia, Nynningen och Stefan Sundström till fredsforskaren Frida Stranne. Och så Greta då. Och fler är på gång, lovar Unni.

– Alla, arrangörer och artister, ställer upp gratis och vi räknar med flera tusen i publiken. Lokaler och utrustning ska ju ändå betalas och vi hoppas att många köper biljett tidigt. Då blir det lite mindre nervöst för oss som arrangerar, skrattar Unni Brandeby som är övertygad om att 5 september blir en succé.

Vill du vara med och hjälpa till med Folkfest för fred & klimat till exempel genom att sprida information, vara volontär 5 september så kontakta: info@folkfestfredklimat.se