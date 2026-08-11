Hettan slog sommarrekord

Detta har hittills varit den varmaste sommaren som någonsin uppmätts i Västeuropa, rapporterar The Guardian.

Medeltemperaturen under juni och juli låg på 21,62 grader, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Det betyder att de två första sommarmånaderna varit 2,79 grader varmare än normalt. Det slog rekordet som sattes för fyra år sedan.

Utrikes| Erik Edlund

Värmeböljan i Västeuropa förstärks av den låga nederbörden. När marken är väldigt torr tappar den sin naturligt kylande förmåga.

– Det här är ett tydligt exempel på hur klimatförändringar intensifierar värmeextremer, där hetta och torka i ökad utsträckning förstärker varandra, säger Samantha Burgess, biträdande chef för Copernicus, i ett pressmeddelande.

Torkan i Frankrike, Spanien och delar av Tyskland och Storbritannien, drabbar vattenförsörjning, bevattning och även elförsörjning. Två kolkraftverk i Polen fick stoppa produktionen förra veckan på grund av brist på kylvatten. Ungerns enda kärnkraftverk fick också stängas, för första gången i dess 44-åriga historia.

Den ”exceptionella” värmen har drivit de skogsbränder som ödelagt stora landytor vid Medelhavet.

– Klimatförändringarna skapar allt gynnsammare förutsättningar för utvecklingen av megabränder, säger Victor Resco de Dios, professor i skogsbruksteknik vid universitet i Lleida.

Samtidigt rapporterar Copernicus att havsyttemperaturerna under juli har varit högre än någonsin längs atlantkusten och västra Medelhavet.

Den rekordvarma sommaren har gjort att rörelsen för klimatomställning har blivit mer aktiv igen. Den 23 augusti kraftsamlar mer än 100 olika organisationer för en stor demonstration i Stockholm, som kommer föregås av en dygnslång manifestation på Sergels torg.

”Medan klimatrörelsen kämpat har utsläppen ökat istället för att minska. Politikerna har inte lyssnat.” skriver Gunilla Berglund, aktiv i organisationen Rebellmammorna.