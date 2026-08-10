Ny vänstervåg bland unga

Bland väljare i åldern 18–29 har oppositionspartierna vunnit 16

procentenheter sedan förra valet. Tidöpartierna har tappat lika

mycket.

Inrikes| Erik Edlund

Det råder en vänstervåg bland svenska unga. Det visar en ny undersökning från DN/Ipsos. Det är ett trendbrott efter de senaste årens högervåg bland ungdomar.

– Det är bland de unga som de största förändringarna har skett, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Socialdemokraterna är nu det parti som har flest 18-29-åriga sympatisörer. De har dessutom ökat sitt stöd i gruppen från 20 till 25 procent sedan 2022 då Moderaterna var störst i åldersgruppen.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är dock de partier som vuxit mest bland unga. Vänsterpartiet har ökat hela 7 procentenheter från förra valets 10 procent. MP har nästan tredubblats och ligger nu på 11 procent, jämfört med 4 procent vid förra valet.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har det däremot svårt med gruppen unga väljare mellan 18 och 29. M har rasat från 28 till 19 procent, och SD från 21 till 16.

Moderaterna började tappa stöd bland unga när Tidöavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna presenterades.

– Det här var en av Moderaternas största väljargrupper, säger Nicklas Källebring till DN.