Demonstration till stöd för dödade och försvunna i Pakistan

Den 13 augusti höll personer, främst med bakgrund i Jammu och Kashmir, en solidaritetsdemonstration på Mynttorget i Stockholm. Knappt 50 personer deltog och tal hölls på svenska, urdu och engelska.

Utrikes| Robert Schwerin, foto Alexander Lönneborg

På plats fanns även personer från den svenska vänstern, bland annat Revolutionär Kommunistisk Partiet (RKP). Även Farooq Sulehria, som är verksam inom den pakistanska vänstern och har koppling till den censurerade pakistanska vänstertidskriften Jeddojehad, var närvarande.



Demonstrationen hölls till stöd för de över 80 personer som dödats och de hundratals som skadats i samband med protesterna. Lika många har dessutom gripits och hundratals har försvunnit. Protesterna har handlat om krav på ekonomiska, demokratiska och sociala reformer och har utvecklats till en bredare mobilisering mot den politiska och ekonomiska situationen.

Läs även Robert Schwerins tidigare artikel om våldsvågen i Pakistan:

Våldsvåg i Pakistan mot folkliga protester – Internationalen