Har Turkiet löst sin kurdiska Q-fråga?

Den 10:e augusti antog det turkiska parlamentet en lag som gav begränsad amnesti för demobiliserade militanta från Kurdistans arbetarparti (PKK). Efter att ha bedrivit ett uppror mot den turkiska staten sedan 1984, meddelade PKK att de formellt upplöstes förra året, efter en order från dess fängslade grundare, Abdullah Öcalan. Nu har Öcalan, som inte kommer att ingå i amnestin, beskrivit förslaget som en inledning av en demokratiseringsprocess som är ”lika betydelsefull som grundandet av den [turkiska] republiken.”

Kommentar| Halil Karaveli, senior forskare vid Institute for Security&Development policy.

Samtidigt har talmannen i det turkiska parlamentet proklamerat slutet på Turkiets långvariga kurdiska fråga. När han tillkännagav ”likvidationen av terroristorganisationen” lovade han att amnestilagen skulle leda till enhet och solidaritet i Turkiet.

För att förstå varför denna optimism kan vara malplacerad är en bra startpunkt Aliza Marcus Resurgence and Revolution: The PKK and the Kurdish Fight in Turkey and Syria. Marcus, en före detta journalist baserad i Mellanöstern, skrev tidigare den definitiva historien om PKK fram till tiden för Öcalans tillfångatagande 1999. Hennes nya bok tar historien fram till idag och visar hur gruppen omdefinierade sina mål för att förbli relevant i regionen. Genom att göra detta ger Marcus ledtrådar till hur Öcalan kan tänka idag och hur PKK nu kan utvecklas.

Avgörande är att Marcus påpekar att upplösningen av PKK inte betyder att rörelsen kommer att försvinna. För medlemmarna i gruppen utgör den nuvarande politiska uppgörelsen med den turkiska staten bara ytterligare ett steg i deras kamp för kurdiska rättigheter. Öcalan har länge hävdat att det var dags att fokusera på en fredlig lösning av den kurdiska situationen inom gränserna för ett demokratiskt Turkiet. Marcus förutspår att gruppen nu kan utvecklas till en fredlig organisation, eller en grupp av organisationer, som främjar kurdiska mål utan våld. Hon citerar Bese Hozat, en medlem av PKK:s ledning baserad i norra Irak, som vid den symboliska starten av nedrustningen i juli 2025 sade: ”Vi planerar inte att nöja oss med att bara komma ner från bergen. Vi vill stå i framkant av demokratisk politik i Amed (Diyarbakir), Ankara och Istanbul.”

Men kommer detta att vara möjligt? År 2025 samtyckte Öcalan till att avväpna och upplösa PKK utan något föregående avtal med Turkiet. Nu har han accepterat att PKK:s högsta ledning utesluts från amnestilagen, medan de rebeller som återvänder kommer att förbjudas från politiken i mellan fem och tio år beroende på hur länge deras straff utmätts. Öcalans vilja att göra detta har förblivit en källa till spekulationer och har skapat osäkerhet kring den nuvarande politiska processen. Hatip Dicle, medlem i den kurdiska delegationen i fredssamtalen som hölls mellan 2012 och 2015, berättade för Marcus att Öcalan initialt vägrade att be PKK lägga ner sina vapen utan ett formellt avtal med Turkiet: ”Hur kan man egentligen släppa väpnad kamp utan ett avtal? Över hela världen, i den här typen av konflikter, är [vapen] det sista som släpps.”

Varför har Öcalan, ett decennium senare, verkat ha övergett denna uppfattning? Öcalan visste alltid att utan krigshotet fanns det liten anledning för Turkiet att bry sig om den kurdiska saken. Till slut tvingades han dock ändra kurs eftersom PKK hade nått ett dödläge. Den väpnade kampen hade vacklat i åratal och kunde inte mäta sig med överlägsen turkisk militär teknik, särskilt den turkiska drönarkrigföringen som inhägnade PKK i bergen i norra Irak.

Dessutom markerade PKK:s misslyckande med uppmaningen till ett folkuppror i sydöstra Turkiet 2015 en avgörande vändpunkt. Stärkt av sin USA-stödda framgång mot Islamiska staten i Syrien, och frustrerad över turkisk oförsonlighet, inledde gruppen ett krig om öppen kontroll över flera städer med kurdisk majoritet. Ändå ledde det förkrossande turkiska militära svaret till att många av dessa städer förstördes. Till och med några sympatiskt inställda kurder skyllde på PKK för detta utfall, och gruppen förlorade mycket av den de facto-makt den samlat på sig i urbana områden.

Sett mot denna bakgrund är det som idag verkar vara en kapitulation lättast att förstå som ett försök från Öcalan att rätta till detta misstag och försöka återuppbygga det inflytande han kan för rörelsen. Öcalan verkar inse att många av rörelsens långsiktiga mål fortfarande är ouppnåeliga. Under överskådlig framtid kommer Turkiet fortsätta att undanhålla fulla kurdiska rättigheter, inklusive utbildning på kurdiskt språk och lokalt självstyre. Dessutom kommer president Recep Tayyip Erdogans regim, som har slagit ner på den turkiska huvudoppositionen och fortfarande håller kurdiska politiker och valda tjänstemän fängslade, inte att överlåta makten till kurderna eller acceptera aktivism, hur fredlig den än är, för kurdiska rättigheter och demokratiska reformer.

Men i slutändan kanske det inte spelar någon roll för Öcalan. När Ankara inte svarade på hans tidigare krav på att erkänna kurdiska rättigheter inom ett mer demokratiskt Turkiet, utvecklade Öcalan en alternativ strategi som syftar till att verka utanför repressiva statliga institutioner. Öcalan hävdade att kurderna inte behövde vänta på att Turkiet skulle bevilja deras krav. De behövde istället ta makten lokalt, skapa demokratiska institutioner från grunden och inrätta representativa organ på mikronivå och lokala parlament. ”I huvudsak sa han att målet om en självständig kurdisk stat måste ersättas av ett självständigt kurdiskt folk,” skriver Marcus.

Antagligen tror Öcalan att de militanta som nu kan återvända hem efter amnestilagen kommer att utgöra avantgardet i detta folks frigörelse. Dessutom skulle fredlig aktivism i teorin kunna göra det möjligt för kurderna att skapa starkare politiska allianser med turkiska partier. Medan väpnat motstånd mobiliserade kurderna, delegitimerade det kurdiska aspirationer i turkiska ögon. Om inget annat kan fredsprocessen lägga grunden på lång sikt för större acceptans.

Så, vem kommer att gynnas av den nuvarande politiska processen mellan Öcalan och Erdogan? Har Öcalan hittat ett sätt att skapa utrymme för kurdiska ambitioner och lägga grunden för att underminera Erdogans auktoritära styre? Eller har Erdogan till slut pressat kurderna att ge upp sin kamp, vilket ytterligare befäst hans grepp om makten?

Marcus antyder å sin sida att fred kan visa sig svårfångad. Hennes bok antyder att det inte kommer att vara enkelt för PKK att ändra kurs och rekrytera människor enbart för icke-våldsam aktivism. Dessutom är det en öppen fråga om Turkiet slutligen kommer att tillåta något seriöst förespråkande för, än mindre uppfyllande av, kurdiska politiska krav.

Faktum är att det finns goda skäl att tro att både Öcalan och Erdogan kan vara besvikna på sina förväntningar på vad den nuvarande politiska processen kommer att åstadkomma.

Det största hindret för turkisk-kurdisk enhet har alltid varit den turkiska nationalistiska tankens grepp. Motsatt är det Erdogans ultranationalistiska allierade Devlet Bahceli, ledare för Nationaliströrelsepartiet, som har lagt ner största ansträngningar på att främja fredsprocessen. Erdogan har å sin sida varit konsekvent mer försiktig med alla åtgärder som skulle kunna framkalla en turkisk nationalistisk motreaktion. Som ett resultat förblir turkiska nationalister, trots Bahcelis ansträngningar, fientliga mot de kurdiska kraven. Erdogan, som strävar efter att bli omvald, tar inte risken att utmana deras tänkande.

Även bland oppositionen är nationalismen fortfarande en källa till splittring. Den vänsterorienterade kurdiska rörelsen och turkiska vänstergrupper delar gemensamma känslor – arbetarrättigheter, feminism, ekologi och sekularism – och borde kunna bygga en bred, progressiv motvikt till Turkiets dominerande auktoritära höger. Men historiskt sett har det visat sig omöjligt att förena vänsterns klasspolitik med turkiska och kurdiska nationalismer. Duran Kalkan, medlem av PKK:s ledning, beklagade nyligen i en intervju att vänstern och andra demokrater inte har gjort tillräckligt för att bryta greppet om ”chauvinistisk nationalism” och för att mobilisera samhälleligt stöd för fred.

PKK föddes ur denna spricka på 1970-talet. Turkiska marxister krävde att deras kurdiska allierade skulle prioritera klasskampen och skjuta upp förverkligandet av sina etniska aspirationer till socialismens ankomst. Öcalan bröt med dem och inledde en uteslutande kurdisk revolutionär kamp för ett självständigt och socialistiskt Kurdistan. Idag har han gått en full cirkel och kräver vad som skulle vara en annan sorts revolution, Turkiets demokratiska omvandling.

För att ha någon chans att lyckas måste den kurdiska rörelsen bilda en allians med turkiska progressiva. Men överenskommelsen mellan Öcalan och Erdogan har bara gjort detta svårare. Turkiska progressiva misstänker att Öcalan, som en del av avtalet, i hemlighet har gått med på att stödja Erdogans omval och ytterligare befästa hans auktoritära makt. Orhan Bursalı yazdı : Demokrasi, hak ve özgürlükler mi, Kürt ayrılıkçılığı mı? | Cumhuriyet. Av denna anledning röstade en majoritet av center-vänsteroppositionsledamöterna emot amnestilagen.

Men det kan mycket väl vara det turkiska regimen som lever i den största villfarelsen, i tron att den äntligen har besegrat kurdiska politiska ambitioner. Turkiet kan ha segrat militärt och fått Öcalan att gå med på fred på sina villkor, men kurderna har återtagit sin identitet som ett resultat av PKK:s kamp. Det är det arv som Öcalan lämnar efter sig och som Turkiet måste kämpa med. Om Erdogans regering inte tar itu med kurdiska krav på erkännande och jämlikhet kommer Turkiet aldrig att uppnå verklig enighet och solidaritet.

Artikeln är tidigare publicerad i Foreign Policy

Bilden: Abdullah Öcalan, grundare av PKK