Mässlingsutbrottet på Urkult handlar om samhällets beredskap

Mässlingen har fått ett allvarligt utbrott i Sverige. I dagsläget är ett 20-tal personer bekräftat smittade av den mycket smittsamma sjukdomen som för bara några år sedan betraktades som i princip borta från Sverige.

Mässlingsutbrottet är inte bara en fråga om att man bör vaccinera sig – det är en fråga om samhällets beredskap.

Kommentar| Erik Edlund

Men mässlingen är inte bara ett individuellt hälsoproblem. Ett enda fall kräver en omfattande smittspårning där patientens rörelser de senaste veckorna måste kartläggas. Vården måste veta var hen har varit, vilka hen har träffat och vilka av dem som är ovaccinerade. Den som är smittad måste dessutom isoleras för att sjukdomen inte ska sprida sig i samhället. Nu undrar många om den svenska sjukvården är dimensionerad för att klara ett större utbrott av mässlingen i Sverige. Därför väcker mässlingsutbrottet flera viktiga frågor om vårdens beredskap.

Ett större utbrott i Sverige skulle belasta den svenska sjukvården som redan är hårt pressad av besparingar och personalbrist. Mässlingsutbrottet kan komma att ge tyngd åt frågan om vårdens situation valrörelsens sista veckor. Sjukvården ligger redan i topp bland de frågor svenska väljare prioriterar även om det ännu inte märkts så mycket i den offentliga debatten.

Mässlingsviruset, ett av världens mest smittsamma luftburna virus, sprids när en smittad person nyser, hostar eller andas. Den som insjuknar i mässling drabbas av hög feber och utslag på kroppen. Små barn drabbas allra värst, och dödligheten är hög bland spädbarn. Sjukdomen kan också leda till följdsjukdomar som lunginflammation, öroninflammation eller hjärninflammation som kan ge permanenta skador. Den som en gång haft mässling är immun och kan inte drabbas igen.

Men det finns motmedel. Vaccin mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och den höga vaccinationstäckningen i Sverige är en stor anledning till att sjukdomen länge betraktades som utdöd här.

Sjukdomen har spridits i Europa i flera år, vilket Internationalen rapporterade om i juni.

Flera av de nu drabbade smittades enligt Folkhälsomyndigheten på festivalen Urkult i Ångermanland, och arrangörerna har gått ut med ett meddelande på sin hemsida där de uppmanar alla festivalbesökare att vara uppmärksamma på symtom.

Mässlingsutbrottet är inte bara en fråga om att man bör vaccinera sig – det är en fråga om samhällets beredskap.