Mässlingen är tillbaka-Färre barn vaccineras

Den mycket smittsamma sjukdomen betraktades som i princip utrotad. Men man hade fel. Mässlingen är tillbaka.

Omkring 127 350 mässlingsfall har rapporterats i hela Europa under 2024. Det är dubbelt så många som under hela 2023, och det högsta antalet smittade sedan 1997. Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF.

Utrikes|Erik Edlund

Forskare varnar för att det vi ser bara är början, och att sjukdomen åter kan få fäste och spridas i hela samhället. Anledningen till utbrottet är den sjunkande vaccinationstäckningen.

Barn under fem står för mer än 40 procent av de rapporterade fallen i Europa och Centralasien. Mer än hälften har behövt sjukhusvård och baserat på siffror från sjätte mars i år har totalt 38 patienter dött till följd av mässlingen.

Antalet smittade av mässlingen i Europa hade gått ner sedan 1997, då det rapporterades cirka 216 000 fall. Antalet smittade var som lägst 2016 med 4440 bekräftade fall. Vaccinationstäckningen sjönk kraftigt efter coronapandemin och i många länder har den inte gått tillbaka till samma nivåer som före pandemin.

”Mässlingen är tillbaka” varnar WHO:s Europa-chef Dr. Hans Henri P. Kluge. Han fortsätter med att förklara att det inte finns någon hälsosäkerhet utan höga vaccinationstal. Han uppmanar alla länder att öka sina ansträngningar för att nå grupper med låg vaccinationstäckning.

— Mässlingsviruset vilar aldrig – och det kan inte vi heller.

Europa stod globalt för en tredjedel av alla mässlingsfall 2024. Bara under 2023 missade 500 000 europeiska barn att få den första dosen av mässlingsvaccinet som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

UNICEF:s chef för regionen Europa och Centralasien säger att alla regeringar måste handla snabbt för att skydda barnen från den hemska sjukdomen.

— Bland annat långsiktiga investeringar i sjukvårdspersonal.

Mässlingsviruset är ett av världens mest smittsamma luftburna virus. Det sprids när en smittad person nyser, hostar eller andas. Den som insjuknar i mässling drabbas av hög feber och utslag på kroppen. Värst drabbas små barn, och dödligheten är hög bland spädbarn.

I Sverige är sjukdomen mycket ovanlig då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och de flesta barn vaccineras mot mässlingen vid 18 månaders ålder. Det finns inget egentligt botemedel mot mässling. Vården får i stället fokusera på att behandla symtomen.

Mässlingen är tillbaka i USA också. Där har nästan 1000 drabbats och man har konstaterat allvarliga utbrott av smittan i tio delstater, rapporterar nyhetsbyrån AP. Värst drabbat, med tre av fyra rapporterade fall, är Texas där smittan lett till flera dödsfall. Majoriteten av de smittade har varit ovaccinerade barn och ungdomar. Med mer än 900 bekräftade fall är 2025 redan det år då viruset fått näst mest spridning i USA sedan sjukdomen förklarades utrotad för 25 år sedan.

Med nuvarande vaccinationstäckning för barn riskerar USA över 850 000 fall av mässling under de kommande 25 åren, enligt en studie publicerad i den medicinska tidskriften JAMA.

Samma studie menar att antalet fall skulle bli svindlande 11 miljoner om vaccinationstäckningen minskar med 10 procent.

Vaccinationstäckningen för mässling bedöms i USA ligga på mellan 87,7 och 95,6 procent. Men antalet vaccinerade barn sjunker. Ett av skälen är felaktiga teorier om att vacciner skulle vara skadliga och tex. göra barn autistiska. Sådana teorier har i många år spridits av bland andra USA:s nuvarande hälsominister Robert F Kennedy JR, som under årtionden gjort sig känd som en vaccinmotståndare och förespråkare av sk. alternativmedicin.

Kennedy har dock tvingats backa från sina uttalanden om just mässlingsvaccinen. I samband med dödsfallen i Texas sade han att vaccin är ”det mest effektiva sättet att minska spridningen”.



Experter säger att det enda sättet att förebygga stora utbrott av mässlingen är om minst 95 procent av befolkningen fått två doser av mässlingsvaccinet som barn.

Frågan är inte längre om vi har råd att prioritera vaccination – utan vad det kostar om vi inte gör det.