V: Avprivatisera äldreomsorgen!

Avprivatisera äldreomsorgen, avskaffa lagen om valfrihet och ge kommuner möjlighet att återta verksamheter i offentlig regi. Det är tre av de krav Vänsterpartiet tänker ta med sig till regeringsförhandlingarna efter ett eventuellt regeringsskifte.

Inrikes| Erik Edlund

Partiet vill också ändra i Lagen om offentlig upphandling (LOU) så att verksamheter som drivs av vinstintresse inte ska kunna delta i upphandlingarna.

Syftet är att ge kommuner och regioner större kontroll över välfärden och att säkerställa att skattemedel går till välfärden och inte till privata vinster.

– Varje skattekrona som försvinner till privata vinster är en skattekrona som inte går till äldreomsorg, vård eller skola, säger partiledaren Nooshi Dadgostar vid en pressträff under tisdagen. Hon tillägger att de pengarna behövs hos brukare och personal, och inte hos aktieägare.

De ändringar Vänsterpartiet vill se i Lagen om offentlig upphandling kommer innebära att verksamheter som drivs med vinstintresse inte ska kunna delta i upphandlingarna.

– Allt kommer inte kunna göras i en handvändning, men vi behöver inte ha en upphandlingslag som driver fram fler vinstdrivande aktöret, säger ekonomiskpolitiska talespersonen Ida Gabrielsson.

Vänsterpartiet skriver på sin hemsida att de miljardbelopp som nu går till vinster varje år skulle kunna användas till att anställa tiotusentals fler undersköterskor och ge bättre villkor till personalen.

Enligt V sticker Sverige ut internationellt när det gäller andelen privata aktörer inom välfärden. Nästan 20 procent av verksamheten utförs av privata vårdgivare, och de stora aktörerna dominerar.

– Vi har tappat kontrollen över svensk äldreomsorg, säger partiledaren Nooshi Dadgostar vid tisdagens pressträff.