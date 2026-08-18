Palestina behöver dig och din solidaritet under olivskörden! 

Olivskörden är vital för den palestinska kulturen och de palestinska folkets överlevnad.

På grund av hur viktigt skörden är så blir bönder en måltavla varje år för attacker från illegala israeliska bosättare och de israeliska väpnade styrkorna. Bönderna är också enormt utlämnande under skördeperioden och familjer är ofta själva ute bland träden när attackerna kommer. Nu ber bönderna om din hjälp.



Opinion | International Solidarity Movement

International solidarity movement (ISM) driver varje år en kampanj för att bönderna inte ska vara själva. Vi går med bönderna som är mest utsatta, tex de som har olivträden närmast illegala bosättningar eller militärbaser, för att skörda oliverna tillsammans med dem. Bönderna i Palestina vittnar om att när det finns internationell närvaro blir attackerna riktade emot dem mindre brutala samt flera bönder säger vidare att de inte hade vågat tagit sig till sina träd om de inte haft internationella aktivister vid sin sida.

Nu är det enbart ett par månader kvar innan årets olivskörd startar och behovet av internationell solidaritet har aldrig varit större! Fjolårets skördetid blev en av blodigaste hittills och med bosättarattacker hittills i år på en historisk hög och brutal nivå enligt FN-organet OCHA, så är många oroliga för hur skörden kommer bli, framförallt då den israeliska terrorn riktad emot de palestinska civilsamhället blir värre just under skörden.

ISM tänker inte lämna våra palestinska kamrater själva när de behöver oss och ber om vår närvaro! Det har aldrig varit viktigare att vara med dem, sida vid sida på marken i Palestina, som det är just nu! Vi kommer vara där under skörden och vi ber dig att komma med oss och delta aktivt i de palestinska böndernas kamp att röra sig fritt på sin mark och skörda sina oliver. Palestina behöver dig och ber om din solidaritet.

Vill ni veta mer? Kontakta då oss på mail info@ism-sweden.org !

Läs mer på International Solidarity Movement – Nonviolence. Justice. Freedom.

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