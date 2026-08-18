Trumps nya hot: ”Om Oman lägger sig i kommer vi bomba skiten ur dem”

Den avsiktsförklaring som USA och Iran undertecknade i juni satte en tidsfrist på 60 dagar för att hitta en permanent lösning och få slut på kriget mellan de två länderna, öppna Hormuzsundet och nå en överenskommelse gällande Irans omstridda kärnprogram. Tidsfristen löpte ut under måndagen, och än är ingen lösning i sikte. Donald Trump har dessutom börjat hota den lilla men rika Gulf-staten Oman. Och Iran planerar för en upptrappning av konflikten.

Utrikes | Erik Edlund

På en direkt fråga om han vill förlänga vapenvilan med Iran svarade Trump med ett tydligt ”Nej”, när han träffade reportrar i Vita huset.

– De borde hissa vit flagg och ge upp, sa han med hänvisning till Iran.

En hög iransk tjänsteman bekräftade för Reuters förra veckan att det inte heller förekommer några försök från iransk sida att förlänga vapenvilan.

USA ser nu ingen bra möjlighet att ta sig ur kriget som inleddes under februari när USA och Israel angrep Iran. Att gå med på Irans krav skulle i praktiken ge landet kontroll över trafiken genom Hormuzsundet, och därmed över en stor del av världens oljehandel.

Hormuzsundet har blivit låsningens främsta symbol. Iran uppger att de förhandlar med Oman om en lösning för att öppna sundet. Gulfstaten är en allierad till USA, men det hindrar inte Trump från att öppet hota landet.

– Om Oman lägger sig i kommer vi bomba skiten ur dem, säger han till den amerikanska högerkanalen Fox News.

Iran varnar för att de kommer trappa upp och bli mer offensiva mot USA och dess allierade i regionen om diplomatin misslyckas.

– Iranska aktörer måste vara beredda att trappa upp i Hormuzsundet och i regionen i stort, sa en iransk tjänsteman och tillade att Iran är berett att genomföra ett ”väl tajmat och precist” militärt angrepp.

USA vill öppna Hormuz och få igång oljehandeln utan att ge Iran kontroll över sundet. För Iran är Hormuzsundet deras starkaste kort i förhandlingarna med USA.

Det som från Vita huset framställts som en 60-dagarsöppning för fred ser nu ut att vara en kort paus inför nästa fas i kriget mellan USA och Iran.