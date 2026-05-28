Dror Feiler: Varför heter Flammans podd #28 ”Grillen” när den snarare borde heta ”slickepinnen”?

Varför behöver chefredaktören för en vänstertidning skapa en så okritisk, nästan feelgood-liknande podd med en person som inte tydligt kan ta avstånd från en regering vars agerande granskas internationellt och anklagas för delaktighet i folkmord och grova krigsbrott? Inte ett avståndstagande från staten Israel som sådan – utan från en högerextrem regering där flera ministrar anklagats för att legitimera eller möjliggöra dessa övergrepp.

Opinion | Dror Feiler

Och samtidigt talar samma person om sin och församlingars starka förbundenhet med Israels befolkning – utan att på allvar pressas på hur den solidariteten förhåller sig till det faktum att det är Israeler (82 % av israelerna vill utvisa alla palestinier från Gaza och 47 % vill döda varje man, kvinna och barn) som begår de folkrättsbrotten som skapar den pågående katastrofen för palestinierna.

Varför ifrågasätter han inte heller påståendet: ”I min värld startade det här när Hamas och andra palestinska terrorrörelser angrep Israel. Israel svarade på det.” Som om historien började den 7 oktober. Som om Nakban 1947–48 och dess fortsättning i form av den långvariga ockupationen, bosättarvåldet och den fortgående fördrivningen av palestinier på Västbanken inte existerar.

Varför konfronterar inte Aretakis Verständig när han påstår att den bild Lorena Delgado Varas delade var ”grovt antisemitisk”, men samtidigt ohederligt utelämnar att hon delade den med kommentaren: ”det är tvärtom”?

Och när Verständig säger att ”det här är Der Stürmer-nivå, alltså nazistnivå” – varför blir han inte heller bemött? Om det verkligen hade varit på den nivån hade det rimligen fått rättsliga konsekvenser. Delgado åtalades inte för hets mot folkgrupp. Varför får ett så grovt påstående stå oemotsagt?

Varför grillar inte Aretakis Verständig och frågar honom vem som bär ansvar för att människor blandar ihop Israel och judar, när han mycket väl vet att Israels regering och dess försvarare är de som bidrar till att sudda ut den gränsen?

Aretakis vet också mycket väl att vänstern och den propalestinska rörelsen gång på gång tydligt har markerat mot antisemitism och alla andra former av rasism. På demonstration efter demonstration har talare upprepat att man står tillsammans med judar, kristna, muslimer och ateister i protest mot en stats – Israels – folkrättsvidriga politik, inte mot en etnisk eller religiös grupp.

Inte heller bemöter Aretakis Verständig när han på ett slentrianmässigt och generaliserande sätt påstår att man på demonstrationerna marscherar med Hamas- och Hizbollahflaggor, trots att han vet – eller borde veta – att om sådant förekommer, så strider det mot arrangörernas policy och att sådana flaggor vanligtvis avlägsnas.

Journalistik – poddar inkluderade – bör inte undvika svåra frågor. Journalistik bör handla om att ställa kritiska frågor, om att inte låta generaliseringar, historielöshet och oemotsagda anklagelser passera som analys.

https://www.globalpolitics.se/eurasia-undersokning-82-av…

youtube.com

Aron Verständig: Judiskt liv i Sverige efter Hamas terrordåd