Dror Feiler: Att tiga om detta är att bli medskyldig

Ett förslag om dödsstraff för palestinier godkändes på måndagen i säkerhetskomittén i det israeliska Knesset, vilket öppnar vägen för vidare behandling i parlamentet. Förslaget som lagts fram av den nationella säkerhetsministern Itamar Ben Gvirs högerextrema parti Judisk makt, skulle göra det möjligt för israeliska domstolar att utdöma dödsstraff för palestinier som dömts för att ha dödat israeler på ”nationalistiska grunder”.

Lagstiftningen gäller däremot inte israeler som dödar palestinier under liknande omständigheter.

Att tusentals palestinier hålls fängslade utan rättegång, att tortyr och övergrepp är dokumenterade, och att dödsstraff nu övervägs, visar ett system som inte längre ens försöker framstå som demokratiskt eller humant, skriver Dror Feiler.

Kommentar|Dror Feiler,

Situationen för de palestinska fångarna i israeliska fängelser har blivit en av de mörkaste och mest förtigna aspekterna av den pågående ockupationen. Runt 10 000 palestinier sitter idag fängslade, många av dem under så kallat administrativt förvar – frihetsberövade utan åtal, utan rättegång och utan någon som helst rättssäkerhet. Systemet, som Israel ärvt från brittisk koloniallagstiftning, gör det möjligt för myndigheterna att hålla människor fängslade på obestämd tid på grundval av ”hemliga bevis” som varken fången eller dennes advokat får ta del av. I praktiken har det blivit ett redskap för politisk repression, för att tysta motstånd, skrämma samhällen och kollektivt bestraffa familjer.

Bland de fängslade finns barn, journalister, människorättsförsvarare och politiska ledare. Hundratals har klassificerats som ”illegala kombattanter” – en kategori som Israel använder i strid med internationell rätt för att rättfärdiga utomrättsliga frihetsberövanden och förvägra fångarna det grundläggande skydd som Genèvekonventionerna garanterar. Internationella rödakorskommittén och flera människorättsorganisationer, däribland Amnesty International och Human Rights Watch, har upprepade gånger fördömt denna praktik som ett flagrant brott mot internationell humanitär rätt.

Rapporterna om systematiska övergrepp inne i fängelserna blir allt fler. Tidigare fångar har vittnat om brutal misshandel, långvarig isolering, sömnbrist och användning av smärtsamma stresspositioner. Det finns också trovärdiga uppgifter om sexuella övergrepp och förnedring – handlingar som inte bara syftar till att bryta ner individen utan att krossa hela det palestinska folkets värdighet. Sedan oktober 2023 har situationen försämrats drastiskt: matransoner har minskats, sjukvård har nekats och familjebesök har stoppats. Flera fångar har dött i fängelse under misstänkta omständigheter.

Graden av denna brutalitet blev fruktansvärt tydlig under den senaste så kallade vapenvilan och fångutväxlingen. Som en del av utväxlingen återförde Israel till Gaza kropparna av hundratals döda fångar – många med tydliga spår av tortyr och till och med avrättningar. De få levande fångar som släpptes vittnade om svält, misshandel, elchocker och månader av isolering. Deras utmärglade kroppar och tomma blickar blev ett obestridligt vittnesmål om ett systematiskt grymt fängelsesystem, utformat inte bara för att straffa utan för att beröva ett helt folk dess mänsklighet.

Som om detta inte vore nog håller israeliska lagstiftare på att driva igenom ett lagförslag som öppnar för dödsstraff för palestinska fångar som anklagas för motståndshandlingar. Förslaget – stött av medlemmar ur den extremnationalistiska regeringen och av premiärminister Netanyahu – är en handling av hämnd, inte rättvisa. Det syftar till att ytterligare avhumanisera palestinierna, att framställa dem inte som politiska fångar eller ett ockuperat folk som gör motstånd, utan som fiender utan värde.

Samtidigt har våra västerländska medier skrivit spaltmeter efter spaltmeter om de israeliska fångarnas lidande – ofta med inslag av empati, dramatik och mänsklig närhet – medan de palestinska fångarnas verklighet knappt omnämns. Den totala asymmetrin i rapporteringen speglar den djupare moraliska skevheten i hela det politiska samtalet om Palestina: den ena sidans smärta räknas, den andra gör det inte.

Att tusentals palestinier hålls fängslade utan rättegång, att tortyr och övergrepp är dokumenterade, och att dödsstraff nu övervägs, visar ett system som inte längre ens försöker framstå som demokratiskt eller humant. Det är ett system byggt på apartheidens logik – ett system som behandlar ett helt folk som undermänniskor och försöker radera deras politiska och moraliska existens.

Att tiga om detta är att bli medskyldig.

Rättvisa börjar med att brottet namnges.

