Klar seger för Mamdami

I natt hölls lokalval på olika orter över hela USA, men det var borgmästarvalet i New York som fick mest uppmärksamhet. Storfavoriten Zohran Mamdani, en 34-åring från Queens som kallar sig demokratisk socialist, besegrade sina motståndare med en plattform som fokuserar på sociala välfärdsfrågor som berör vanliga arbetande New York-bor i deras vardag.

Detta är första gången New York får en borgmästare som kallar sig socialist. Mamdani är också den första muslimen på posten.

Utrikes|Erik Edlund

Valresultatet blev också en markering mot Donald Trump. Mamdani säger i ett tal att resultatet visar att det går att slå honom och att New York nu kommer vara ”ljuset i detta politiska mörker”.

— Om någon kan visa hur man besegrar Donald Trump, så är det staden som en gång fostrade honom, säger Mamdani.

New York är en mycket dyr stad att leva i, och därför har många New York-bor lyssnat när Zohran Mamdani har pratat om frysta hyror, gratis barnomsorg, fri kollektivtrafik och lägre matpriser.

Mamdani blev Demokraternas kandidat i borgmästarvalet efter en hård intern strid, där hans egen vänsterfalang avgick med segern i juni 2025.

När folk frågat honom varför han kallar sig ”socialist” har Mamdani citerat Martin Luther Kings bevingade ord från 1961: ”kalla det demokrati, eller demokratisk socialism, det måste finnas ett bättre sätt att fördela välstånd till alla Guds barn i det här landet”.

När 91 procent av rösterna var räknade tidigt på onsdagsmorgonen svensk tid hade Zohran Mamdani tagit hem valet med 50,4 procent av väljarna. Hans främsta motståndare, tidigare demokraten Andrew Cuomo fick 41,6 procent, och republikanen Curtis Sliwa landade på 7,1 procent.

Både Donald Trump och Elon Musk uttalade sitt stöd för Andrew Cuomo. Ett stöd som nog gjorde mer skada än nytta för den oberoende kandidaten Cuomos chanser i valet.

Donald Trump har kallat Mamdani ”kommunist”, och har hotat New York med indragna federala bidrag och att skicka in nationalgardet om Mamdani tar hem valet.

Nu har han blivit stadens borgmästare – och det återstår att se om presidenten kommer stå fast vid sina hot.

Internationalen kommer återkomma till ämnet inom kort.