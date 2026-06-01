Är vita män i själva verket en förtryckt grupp utsatt för hat från galna extremister? Såna som miljöjournalisten Erika Bjerström som i Dagens Industri vågar påstå att vita män är den grupp som svarar för högre CO2-utsläpp än andra?

Bodil Carsson skriver några väl valda ord om det hon kallar kulisshögern.

Kulturen | Bodil Carlsson

ulisshögern – ni vet gänget som serverar väl valda draperier av kraftord för att slippa tala om sånt som verkligen händer – är i full rulle. Som vanligt, kan man tänka: det nya normala. Miljöjournalisten Erika Bjerström vågar i Dagens Industri påstå att vita män är den grupp som svarar för högre CO2-utsläpp än andra och förutsägbart stiger vrålen från vit man nu upp mot himlen. För Klas Hjort, ledarskribent på Bulletin efter sin ”tjänstemannaerfarenhet i riksdagen och EU-parlamentet”, är det inte så enkelt som att mera pengar ger mera konsumtion ger mera koldioxidutsläpp och att den grupp i världen som har mest pengar oftast består av just vita män. Nej! Så enkelt är det ju inte! Det är faktiskt ännu enklare: ett grupphat mot vita män besläktat med antisemitism. Den verkliga faran är inte konsumtionsdriven upphettning av en värld med massiv befolkningsökning och samtidigt växande beroende av fossilbaserat jordbruk, utan att en galen extremist som Bjerström fick jobba åt public service så helsikes länge. Och vem är förresten denna Bjerström?

”Bjerström själv är något helt annat än knegaren som åker till Thailand med familjen. Hon är underordnad honom och får därför ge sig på honom. Han är ju en av dem som inte förstår allvaret, som bär den kollektiva skulden. Förmodligen kör han bensinbil också. Bjerström har ett högstatusjobb, fina kontakter och rör sig i fina kretsar. Men ändå är det knegaren som anses förtrycka henne, och det är hon som får slå nerifrån.”

Bjerström poserar som underklass och offer. De verkliga offren för hennes krigföring, knegarna, är tysta hjältar:

”Kanske vaknar Bjerström någon natt då och då och tänker på allt som vita män har skapat. Elbilar, kraftverk, vacciner och en massa annat. Det är fräckt av männen att uppfinna en massa nyttiga saker – de är ju förtryckare och onda.”

Nominering till årets pris för Dummare än tåget ligger nära. Om det nu inte vore så, att mannen med tjänstemannaerfarenhet säkert inte är så korkad att han tror på det han skriver. Han får betalt för att säga det han tror att hans målgrupp vill höra och det hans uppdragsgivare vill ska bli av. Att public service är en inkörsport till extremism som behöver rensas.

Det är inte svårt att lägga sig på samma nivå som den här killen om man vill köra lite kulturkrig – det är ju så kulisshögerns tirader brukar heta. Vad tror ni om detta?

Det har blivit för svårt att vara man. Så länge kvinnor stängdes ute från rösträtt, utbildning och rätt till egna inkomster var det lätt för vita män att skapa vacciner. Nu tar sig kvinnorna in överallt, på jobben, på utbildningarna och som partiledare, och männen trängs tillbaka till det genetiskt betingade övertag de har – tyngdlyftning och fotbollskravaller. Det är därför gymmandet och fotbollsklanerna blivit så attraktiva och testosterontillskotten så lättsålda.

Få saker gör oss så trängda som känslan av att förlora invand mark till andra. Miljöjournalister, kvinnor, invandrare, muslimer, transpersoner: alla syndabockar utanför den egna gruppen går bra att sikta på.

Trängda människor är lättmobiliserade. Snälla vänster, ser ni inte vad som är på väg?