Halimo Nuur V Malmö: ”Vi kräver faktisk omfördelning och genomförande, som inte innebär decenniers väntan”

Zlatan Ibrahimović kommer från Rosengård och lär ha sagt att det var svårt för honom att nå toppen…Halimo Nuur representerar Vänsterpartiet i Malmös kommunfullmäktige och har nyligen lämnat posten som ordförande för Rosengårds Folkets Hus. Halimo Nuur är väldigt uppskattad av Rosengårdsbor, vilket sannolikt beror på att hon är en respekterad och konsekvent socialistisk lokal profil. Internationalen fick en stund med henne för en intervju.

Intervju|Alex Fuentes

Den 5 maj skrev du och Mats Billberg Johansson, som ledamöter för V i tekniska nämnden i Malmö, ett debattinlägg i Sydsvenskan. Rubriken löd: ”Styret i Malmö misslyckas med sina satsningar i eftersatta områden.” Vilka styr Malmö i dag?

— Malmö styrs i dag av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Det är ett styre som gärna beskriver sig som progressivt, men som i praktiken misslyckas med att leverera verkliga förändringar för Malmös mest eftersatta områden. När det gäller konkreta investeringar, särskilt i infrastruktur och offentliga miljöer ser vi gång på gång hur dessa områden konsekvent bortprioriteras.

Som jag förstår det kritiserar ni i inlägget styrets utlovade investeringar. Det är viktigt med tanke på valet i september. Vilka satsningar är det som har misslyckats? Ni talar om halveringar – varför blev det så?

— Det handlar om grundläggande satsningar på teknisk infrastruktur och utemiljöer i socioekonomiskt svaga områden: gator, torg, trygghetsskapande miljöer och andra offentliga platser. Trots tydliga politiska beslut om att dessa områden ska prioriteras användes endast 44 procent av de avsatta medlen. Samtidigt användes nästan hela budgeten i övriga Malmö. Halveringarna beror inte på brist på behov. Behoven är uppenbara och välkända. De beror på politiska prioriteringar. När resurser ska fördelas väljer styret gång på gång andra delar av staden, medan de eftersatta områdena får vänta, år efter år.

I debattinlägget hänvisar ni till ”ett skamligt misslyckande”. Ni skrev: ”Mindre än hälften av de pengar som var avsatta till investeringar användes – bara 44 procent. Detta skedde trots att nämnden, efter ett förslag från Vänsterpartiet, sedan 2023 har beslutat att satsningar i sådana områden ska prioriteras.” Vi talar om svek – eller hur?

— Det är svårt att kalla detta något annat än ett svek. När politiska beslut fattas om prioritering, men pengarna ändå blir liggande, sviker man de människor som redan fått vänta längst. Det här är inte ett tekniskt misstag. Det är ett moraliskt och politiskt misslyckande.

Är inte Socialdemokraterna i Malmö rädda om sitt rykte med tanke på att det är val den 13 september?

— Det borde de vara. Men för människor som bor i Malmös eftersatta områden väger handling tyngre än valaffischer. Förtroende byggs inte genom slogans, utan genom förbättringar i vardagen, specifikt för de som behöver det allra mest. När investeringar uteblir och ojämlikheten består, då genomskådas snacket om jämlikhet väldigt snabbt.

Ni berör också det här med tom retorik. Ni skrev: ”När de partier som styr Malmö försöker begränsa orättvisorna blir det bara ord – de klarar inte ens att genomföra det som de själva har varit med om att besluta.” Samtidigt har Liberalerna i Malmö deklarerat att partiet inför nästa mandatperiod avser att ansluta sig till ett renodlat borgerligt block. Var det Liberalerna som bidrog till att vallöftena krackelerade?

— Liberalerna har utan tvekan varit en broms. Deras politik bygger på marknadslogik snarare än på behov och rättvisa. Men ansvaret ligger inte bara hos dem. Socialdemokraterna (och Miljöpartiet) har valt att kompromissa bort jämlikhetspolitiken för att hålla ihop styret. Vi anser att det är ett politiskt val och inte en nödvändighet.

Låt oss säga att V får ett starkt stöd i valet och att S tvingas regera tillsammans med V och MP. Vilka farhågor skulle finnas i en sådan konstellation?

— Den största farhågan är att Vänsterpartiet reduceras till ett stödparti utan verkligt inflytande. För Vänsterpartiet räcker det inte med fina skrivningar i budgeten. Vi kräver faktisk omfördelning och genomförande, som inte innebär decenniers väntan. Ett samarbete måste bygga på att resurser flyttas dit behoven är som störst och att jämlikhet prioriteras före kompromisser.

V Malmös viktigaste paroll på första maj var ”Malmö för ett socialistiskt maktskifte”. Går det att åstadkomma ett sådant maktskifte tillsammans med ett S som lovar runt och håller tunt?

— Vänsterpartiet är ett kraftigt växande parti, det kunde vi se förra valet. Där vi bland annat växte i de eftersatta områdena. Fler och fler inser att det bara är vi som är det enda partiet som tydligt och konsekvent står till vänster. Vi är det partiet som kan bygga ett mer jämlikt, jämställt och rättvist Malmö. Med den styrkan är vi beredda att axla ansvaret. Vår ambition är inte bara att ta makten, utan att använda den för att förändra Malmö till det bättre. Ett socialistiskt maktskifte handlar om vem som har makt över resurserna, över stadens utveckling och över människors livsvillkor. Om Socialdemokraterna är beredda att gå från ord till handling finns möjligheten. Men Vänsterpartiet kommer aldrig att kompromissa bort jämlikheten eller våra andra viktiga frågor. Vi har visat det tidigare och det är därför människor ger oss sitt förtroende. Vänsterpartiet siktar på ett Malmö för ett socialistiskt maktskifte, precis som Malmö ska va`!