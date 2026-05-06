Kunskapskanalen läggs ner

Kunskapskanalen försvinner från det linjära tv-utbudet från och med 1 januari 2027. Det meddelar SVT och Utbildningsradion i ett pressmeddelande under måndagen.

— I en ansträngd ekonomisk situation behöver vi göra prioriteringar och genomför därför flera effektiviseringar, säger UR:s vd Kalle Sandhammar.

Kulturen|Erik Edlund

Public Service-bolagen skriver att beslutet är en anpassning till tittarnas förändrade beteende. Detta sker samtidigt som SVT och SR tvingats till smärtsamma nedskärningar. SVT har fått mycket högre kostnader sedan TV4 meddelade att de drar sig ur det marksända TV-nätet, och tvingades bland annat varsla 141 tjänster i slutet av mars. SVT har efterlyst kompensation för att täcka kostnadsökningarna.

Göran Greider kommenterar nedläggningen av Kunskapskanalen i ett inlägg på sociala medier:

”Det är idioti att göra det och ansvaret för det bär sittande regering.”

Kunskapskanalens utbud kommer i stället flyttas över till SVT 2, SVT Play och UR Play.

BIlden: Dokument utifrån: Gazakriget – israeliska soldater berättar, en av de många djuplodande och viktiga dokumentärer som sänts på Kunskapskanalen – som nu läggs ner.