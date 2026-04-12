Havererade fredssamtal

Fredssamtalen mellan USA och Iran har kört fast. De två länderna kan inte komma överens om villkoren för en varaktig fred.

Erik Edlund

USA:s vicepresident J.D. Vance ledde den amerikanska delegationen vid samtalen. Han säger vid en pressträff att samtalen pågick i 21 timmar, men att han lämnar förhandlingarna för att Iran fortfarande vägrar bekräfta att de inte ”kommer försöka utveckla kärnvapen”. Enligt iranska utrikesministeriets talesperson Esmaeil Baghaei bröt samtalen ihop över oenigheter kring ”två-tre frågor”. Kontrollen av Hormuzsundet var ett av de ämnen som diskuterades under samtalen.

Sedan USA och Israel angrep Iran för sju veckor sedan, den 28 februari, har tusentals dödats i både Iran och kringliggande länder. Irans blockering av Hormuzsundet har dessutom fått olje- och gaspriser att skjuta i höjden och satt världsekonomin i gungning. Innan kriget passerade omkring en femtedel av världens olja genom sundet, med över 100 fartyg varje dygn.

Samtalen i den pakistanska huvudstaden Islamabad inleddes under lördagen några dagar efter att en bräcklig vapenvila inleddes.

Irans krav inför fredssamtalen i Islamabad inkluderar bland annat kontroll över Hormuzsundet och ett slut på kriget. Iran kräver också ett stopp för Israels attacker mot Libanon.

USA krävde vid förhandlingarna att Iran skulle begränsa sitt kärnkraftsprogram och öppna Hormuzsundet för att få igång världshandeln igen.

Bild: Ett av Irans krav i förhandlingarna är ett slut på Israels attacker mot Libanon, men bomberna har fortsatt falla och dödat hundratals civila.