Hej Eva Nikell, varför får man inte missa helgens fredsfestival i Hjorthagen?

Lördag till söndag 21-22 februari är det dags för en unik fredsfestival i Hjorthagen.

Internationalen ringde upp Eva Nikell, arrangör, konferencier och alliallo för att fråga vad vad hon är mest stolt över.

— Att vi har fått ihop ett program som skildrar erfarenheterna av arbetet för freden som tidigare generationer gjort och som vi nu kan bygga vidare på.

Inrikes|Åsa Mattsson

Eva Nikell

Kan du berätta lite om upplägget.

—Det är ju uppdelat i årtionden. Med efterkrigstid på 50-talet, kampen mot den svenska atombomben på 60-talet, Vietnamkriget på 70-talet, kampen mot den europeiska atombomben på 80-talet, Balkankriget på 90-talet.

Intressant. Vems idé var det här?

— Det var nog min. Jag brukar ibland göra ett musikaliskt fredsprogram med ett sånt upplägg, där man gör nedslag i olika årtionden vilket följs av musik, och vi har även här en blandning av samtal, intervjuer och kulturinslag.



Vill du nämna något särskilt som du inte tycker att man ska missa:

— Ja samtalen om kärnvapen är ju verkligen högaktuella igen, dessvärre, inte minst i och med överbefälhavare Michael Claessons uttalanden. Så jag tror att medverkan av Annika Strandhäll S-Kvinnor blir välbesökt. Det var ju också S-kvinnor med Inga Thorsson och Alva Myrdal som var ledande i kampen mot kärnvapen i Sverige tidigare.

— Jag vill också gärna uppmärksamma den stora konserten med ett 30 -tal medverkande musiker lördag kväll.

Och det behövs ingen föranmälan?

— Nej bara att komma, och allt överskott går till Freds-och Skiljedomsföreningen.

Här är hela programmet:

FREDSFESTIVAL i Hjorthagen

Vi firar FREDENS idé genom två heldagar och en kvällskonsert.

Det blir sång och musik, samtal, utställningar, mingel, fika och

århundradets musikfest på lördagskvällen.



Allt överskott går oavkortat till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.





DATUM:

Lördag 21 februari 12:30 – 21:00

Söndag 22 februari 12:00 – 17:00





Entrén löses i dörren, förbokning är endast för estimering av intresset i förberedelse av möblering o.s.v.



Dagbiljett, lördag eller söndag, 100 kronor

Konsertbiljett lördag kväll 150 kronor

Dags– och konsertbiljett 200 kronor

Biljett hela festivalen 250 kronor



Välkomna till Hjorthagens Kulturhus egna Fredsfestival!



Inträden löses i entrén.





PROGRAM DAG 1



Lördag 21 februari, 12:00-17:30



Konferencier: Camilla van der Meer Söderberg & Eva Nikell



* Lördag 21 februari, kl 12:00



– Kulturhuset och kaféet öppnar, bokbord och utställningar, mingel och fika.



* Lördag 21 februari, kl 13:00



– Invigning: ”Han är min soldat” med Kvinnokören. Välkomsthälsning.

Ninne Olsson, Oktoberteatern, läser Ålands vita ros m. fl. dikter.



* Lördag 21 februari, kl 14:00



– 1950-tal: Efterkrigstid.



– Krigsbarn – Lotta Kempe läser en egen berättelse från Elfvinggårdens Skrivargrupp. Jan Hammarlund leder allsång ”Last Night I Had the Strangest Dream” av Ed Mc Curdy 1955 (”I natt jag drömde”)



* Lördag 21 februari, kl 15:00



– 1960-tal: Kampen mot den svenska atombomben.



Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor.

Musik eller diktläsning. Dans av Monica Gorschelnik.



* Lördag 21 februari, kl 16:00



– 1970-tal: Vem stoppade Vietnamkriget?

Om antikrigsrörelsen i USA, Kenneth Lewis, MR-jurist och fredsaktivist.



– Kören Trots Allt sjunger samhällskritiska texter till välkänd musik.



– Dagsprogrammet avslutas med diktläsning:

Dikt av Renee Good; Minneapolis, i översättning av Johannes Flink



* Lördag 21 februari kl 18:00 – 22:00



– Musik- och fredsfest ca 18-22



MEDVERKANDE UNDER KVÄLLEN I BOKSTAVSORDNING



Annie Nilsson-Tengstrand, Arne Tengstrand, Billy Shamrock, Cajsa Lidholm, Cissi Magnusson, Daniel Östersjö, Eleanor Bergkvist, Elin Lyth, Emely Josephson, EN ANNAN FEMMA, Eva Nikell, FÄRDKNÄPPENS HUSBAND, Inger Hansson, Jan Aronsson, Johannes Flink, Katarina Korn, Kristine Håkansson, Lennart Harryson, Maria Paulin, Maria Wolf, Mikael Odén, Monica Junti, Sarah Gampel, Stina Bengs, Stina Stensland, Ted Bjurwill, Tessan Milveden, Ulla Källbäck

(fler kan tillkomma)





PROGRAM DAG 2



* Söndag 22 FEBRUARI, 12:00 – 17:00



Konferencier: Marika Lagercrantz & Eva Nikell



* Söndag 22 februari, kl 12:00



– 1980-tal: Kampen mot kärnvapnen i Europa. Britt Östlund, medlem i Svenska Freds, berättar.

Bildvisning från ockupationen av Greenham Common.



– Önskevisa av Alf Pröysen.



* Söndag 22 februari, kl 13:00



– 1990-tal: Krigen på Balkan, krigsvåldtäkterna, skapandet av Kvinna till Kvinna. Lena Ag, fd generalsekreterare berättar.



– Mim med Mattias Hülphers, Beppe Wolgers sångtext ”Sov” med Mattias

Hülphers och Lena Billingskog.



* Söndag 22 februari, kl 14:00



– Samtalspanel: Är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris?



– Hur bedriver vi fredsarbetet mest effektivt?



Ett samtal med:

– Kerstin Bergeå, ordf. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

– Devrim Mavi, ordförande för Kvinna till Kvinna

och

– Åke Eriksson, Nätverket Fred och Klimaträttvisa.



* Söndag 22 februari, kl 14:40



VI IV , jazz och folkton med Annika Hansson, Eva Mahrén, Liiso Åkerberg, Cia Gagnefjord.



* Söndag 22 februari, kl 15:00



– 2010-tal: Nobels fredspris går till ICAN, Internationella kampanjen mot kärnvapen. ICAN får priset tillsammans med Svenska Läkare Mot Kärnvapen, SLMK. Gösta Alfvén, mångårigt aktiv läkare i SLMK, berättar mer. Nya Trion sjunger egna låtar. Inger Hansson, Lena Killgren, Lotta Braathen.



* Söndag 22 februari, kl 16:00



– Från diktatur till demokrati och fred med hjälp av en kopp kaffe…



– Marika Lagercrantz reflekterar över svensk folkrörelsehistoria.



– Pierre Ström sjunger fredsvisor. Festivalen avslutas med Allsång.



** Föreningen Folkkulturcentrum, som driver verksamheten i kulturhuset, är arrangör av festivalen. Allt överskott går till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.**



www.folkkulturcentrum.se



Artemisgatan 19. T-bana Ropsten, uppgång Hjorthagen.



VÄLKOMNA ALLA FREDSÄLSKARE!

Läs mer på

Folkkulturcentrum