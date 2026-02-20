Hur mycket kan Andrew-gate repa brorsans krona?

Andrew Mountbatten-Windsor, tidigare känd som Prins Andrew, greps under lördagen av brittisk polis i sitt hem på Sandringham Estate i Norfolk.

Utrikes|Erik Edlund

Enligt polisen i Thames Valley greps ex-prinsen för grovt tjänstefel (misconduct in public office). Han misstänks ha läckt känslig information till den nu döde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein under sin tid som Storbritanniens handelsrepresentant 2001–2011. Om han döms riskerar han enligt brittisk lag i teorin livstids fängelse. Det är första gången i modern tid som en medlem av den brittiska kungafamiljen grips.

Mountbatten-Windsor nekar till alla anklagelser. Han är nu släppt på fri fot, men är fortfarande under utredning.

Andrew Mountbatten-Windsor har tidigare utretts för sina kontakter med Epstein, och de allvarliga anklagelserna ledde till att kung Charles III tog ifrån honom alla kungliga uppdrag.

Anmälan mot ex-prinsen gjordes av Graham Smith från Republic, Storbritanniens motsvarighet till svenska Republikanska Föreningen.

-Polisen brukar vara tveksamma till att utreda kungligheter. Jag är försiktigt hoppfull om att det håller på att ändras, säger Graham Smith i ett pressmeddelande.

Han menar att kungen och tronföljaren, prins William, bör göra ett offentligt uttalande där de ska försäkra att polisen har fria händer att utreda kungens bror, och att polisen ska få tillgång till alla kungliga handlingar som rör anklagelser mot Andrew under de senaste 25 åren.

I sin anmälan till polismyndigheten i Thames Valley menar Graham Smith att de så kallade Epstein-dokumenten visar att den dåvarande prinsen bland annat delade hemliga uppgifter om affärsmöjligheter i återuppbyggnaden av Helmandprovinsen i Afghanistan.

