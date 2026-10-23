– Herr Poutou, jag undrar varför ni inte sitter i fängelse i kväll?

Frågan fick socialisten Philippe Poutou under en TV-sänd debatt om den senaste tidens protester och kravaller i franska TV-kanalen BMFTV.

– När det väl exploderar tar det sig de uttryck det kan, sa han.



Utrikes| Erik Edlund

Under söndagen möttes vänsterpolitikern Philippe Poutou från Nya Antikapitalistiska Partiet – l’Anticapitaliste (NPA-A) och François-Xavier Bellamy, Europaparlamentariker och viceordförande för det franska högerpartiet Republikanerna (LR), i TV-kanalen BFMTV. De var där för att diskutera de senaste dagarnas protester och upplopp runtom i Frankrike. Bellamy menade att Poutou hade ”vägrat fördöma våldet”.

Poutou förklarade att han aldrig uppmanat till plundring, men att det är viktigt att förstå orsakerna bakom våldsamheterna.

– Vad jag försöker säga är att vi måste förstå vad som händer: varför ser vi detta i dag?

Han fortsatte:

– Det finns ett system som är djupt orättvist, och när det väl exploderar tar det sig de uttryck det kan.