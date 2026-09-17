Historikern Kjell Östberg: ” S har tappat sin klassbas och blivit ett catch-all-parti”

Det fanns de som faktiskt trodde att S var på väg åt vänster.
Kjell Östberg, professor emeritus vid Södertörns Högskola, en av Sveriges främste kännare av Socialdemokratins historia och vägval, hör inte till dem.
-Socialdemokraterna förde den här valkampanjen på högersidan och ville framförallt bilda en allians högerut, det är uppenbart, säger han när han gästar Studio Internationalen idag.
Studio Internationalen|Åsa Mattsson
Lyssna på hela det nya poddavsnittet där Kjell Östberg analyserar valet med särskilt fokus på Socialdemokratin:
Kjell Östberg om Valresultatet och Socialdemokraterna. – YouTube
Läs Kjell Östbergs valanalys:
Hur långt kan Socialdemokratin sjunka? – Internationalen
Här är också det filmade samtalet Studio Internationalen hade med Kjell Östberg i Almedalen i somras. Det handlar om hans aktuella bok ”Mellan makten och rörelsen – Socialdemokratins väg från Palm till Andersson”. Vad hände med socialdemokratin som folkrörelse? Hur förändrades partiet när regeringsmakten blev central? Arrangör: Internationalen.se och Solidaritetshuset.
Kjell Östberg: Socialdemokratins väg från Palm till Andersson | Studio Internationalen i Almedalen
Intresserad av Kjell Östbergs senaste bok om Socialdemokratin:
Mellan makten och rörelsen : socialdemokratins väg från Palm till Andersson – Kjell Östberg – Inbunden (9789177755418) | Adlibris
Mellan makten och rörelsen – Kjell Östberg – E-bok | Bokus