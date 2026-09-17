Historikern Kjell Östberg: ” S har tappat sin klassbas och blivit ett catch-all-parti”

Det fanns de som faktiskt trodde att S var på väg åt vänster.

Kjell Östberg, professor emeritus vid Södertörns Högskola, en av Sveriges främste kännare av Socialdemokratins historia och vägval, hör inte till dem.

-Socialdemokraterna förde den här valkampanjen på högersidan och ville framförallt bilda en allians högerut, det är uppenbart, säger han när han gästar Studio Internationalen idag.

Studio Internationalen|Åsa Mattsson

Lyssna på hela det nya poddavsnittet där Kjell Östberg analyserar valet med särskilt fokus på Socialdemokratin:

Kjell Östberg om Valresultatet och Socialdemokraterna. – YouTube

Läs Kjell Östbergs valanalys:

Hur långt kan Socialdemokratin sjunka? – Internationalen

Här är också det filmade samtalet Studio Internationalen hade med Kjell Östberg i Almedalen i somras. Det handlar om hans aktuella bok ”Mellan makten och rörelsen – Socialdemokratins väg från Palm till Andersson”. Vad hände med socialdemokratin som folkrörelse? Hur förändrades partiet när regeringsmakten blev central? Arrangör: Internationalen.se och Solidaritetshuset.

Kjell Östberg: Socialdemokratins väg från Palm till Andersson | Studio Internationalen i Almedalen

Intresserad av Kjell Östbergs senaste bok om Socialdemokratin:

Mellan makten och rörelsen : socialdemokratins väg från Palm till Andersson – Kjell Östberg – Inbunden (9789177755418) | Adlibris

Mellan makten och rörelsen – Kjell Östberg – E-bok | Bokus