Kristersson avgår

Statsminister Ulf Kristersson lämnade in sin avskedsansökan under torsdagen.

Kristersson skriver ”Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister” i sin avskedsansökan till talmannen Andreas Norlén. Brevet finns publicerat på Kristerssons konto på plattformen X.

Inrikes|Erik Edlund

Beskedet kommer kort tid efter Valmyndighetens preliminära resultat som visar på 176 mandat för S, V, MP och C, och 173 mandat för M, SD, KD och L.

Nu ska talmannen prata med partiledarna för att ta fram ett förslag till ny statsminister. Processen väntas kompliceras något av att Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på att ingå i en regering. och att Centerpartiet lika envist håller kvar i sitt krav på att hålla V utanför regeringen.