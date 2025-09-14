Historiskt – Bolsonaro dömd till 27 års fängelse

Den 5 september beskrev Internationalen rättegången mot Jair Bolsonaro som ”Århundradets rättegång”. Den 11 september föll domen i Brasilia, Brasilens huvudstad: 27 års fängelse för den högerextreme ex-presidenten, ansvarig för försöket till militärkupp i januari 2023. Domen är historisk, aldrig tidigare har en brasiliansk ex-president fällts på detta sätt.

Kommentar|Alex Fuentes

För folket i Brasilien och Latinamerika är det en viktig seger. Bolsonaro, som försökte kopiera Donald Trumps stormning av Kapitolium och mobilisera militären till sin tjänst, har nu mött rättvisan. Domen markerar ett nederlag för högerextremismen som ville göra Brasilien till en murbräcka mot vänstervågen i regionen.

Men segern är inte odelad. Både extremhögern i Brasilien och USA:s utrikesminister Marco Rubio motsätter sig den historiska domen. Rubio har nu lovat att ”svara på lämpligt sätt på denna häxjakt”, skriver han i ett inlägg på X: ”De politiska förföljelserna av människorättsförbrytaren Alexandre de Moraes fortsätter, då han och andra i Brasiliens högsta domstol orättvist har beslutat att fängsla före detta president Jair Bolsonaro.” Även Flavio Bolsonaro, den dömdes egen son och extremhögerpolitiker som befinner sig i USA, ingriper på X och försöker vända allt upp och ner: ”Med svepskäl om att försvara demokratin bröts demokratiska principer för att döma en oskyldig man som vågade stå upp mot diktatorn Alexandre de Moraes”.

Ja, USA:s inblandning i rättegången utgör ett försök att kasta en mörk skugga över händelsen. Washington har i årtionden använt rättsväsendet i Latinamerika som ett verktyg för sina egna intressen. Från stödet till militärkuppen 1964, som installerade en blodig militär diktatur i Brasilien, till den så kallade Lava Jato-operationen, där brasilianska åklagare i nära samarbete med FBI slog sönder landets största progressiva kraft – Arbetarpartiet (PT) – och banade väg för Bolsonaros maktövertagande.

Idag ser vi samma mönster. USA:s direkta kontakter med domare och åklagare under processen mot Bolsonaro visar att även när högern fälls, sker det under imperiets vakande öga. Washington vill försäkra sig om att varje dom, varje rättsprocess, tjänar dess intressen och inte den existerande rättsstatens. Det är därför domen mot Bolsonaro rymmer en dubbel sanning. Ja, han är skyldig och hans fall är en seger för liberal demokrati. Men det är också oacceptabelt att rättvisan i Brasilien och Latinamerika fortfarande är beroende av Washingtons godkännande. Att Bolsonaro dömts är viktigt men det verkligt historiska steget vore om Latinamerika befriade sig från USA:s nykoloniala grepp över rättsväsendet och politiken. Bara då kan rättvisa skipas på den överväldigande majoritetens villkor, inte imperiets.