Kirks mördare – var inte utpekad transkvinna

En 22-åring från Utah har gripits misstänkt för mordet på extremhögerdebattören Charlie Kirk. Gripandet skedde efter en 33-timmar lång jakt.

Donald Trump meddelade under fredagen att polisen sannolikt hade hittat den person som sköt Kirk under ett framträdande på ett universitet i Utah.

Utrikes|Erik Edlund

På en presskonferens bekräftar Utahs guvernör att 22-åringen greps efter tips från anhöriga.

På de oavfyrade patronerna i geväret fanns inskriptioner: en rad ur Bella Ciao och texten ”Hey fascist! Catch!” med pilar. Många tolkade det som politiska budskap, men experter inom områdena dataspel och meme-kultur menar att inskriptionerna snarare syftar på dataspelskultur än på några antifascistiska budskap.

De andra patronerna hade andra sarkastiska och interna skämt hämtade från meme- och nördkulturen ristade på sig.

Innan 22-åringen identifierades och greps blev flera andra utpekade som skytten. En man greps på platsen kort efter dådet, men släpptes senare.

Bara timmar efter dådet hängdes en transkvinna från Seattle ut på sociala medier och anklagades helt grundlöst för att ha mördat den ledande anti-trans-aktivisten Kirk. I två dagar spreds den oskyldiga transkvinnans bild på höger-konton i sociala medier med påståenden om att hon skulle ha varit skytten. Anklagelserna ledde till att hon fick motta hundratals hatmeddelanden och rena dödshot.-Som transkvinna har jag fått vänja mig vid hot, men det känns annorlunda den här gången. De här människorna vill verkligen döda mig, för att de tror att jag dödade deras idol, säger hon