I Gaza är skolan i tält – men livsviktig

Som ett resultat av folkmordskriget i Gaza och den omfattande förstörelse det orsakat utbildningsinfrastrukturen, och mitt i de exceptionella omständigheterna med långvarig fördrivning, står utbildningen – särskilt barnens utbildning – inför en av sina svåraste faser i modern historia. Skolor, som ska vara fristäder för lärande och utveckling, har ofta blivit skadade eller stängda, medan barn lever igenom en extremt hård utbildnings- och psykologisk verklighet.

Mallak Abuhamda berättar om sin son Adams skola i ett tält, och hur den trots sin enkelhet, är en livlina. Men hennes brorson Mohammad, sex år gammal, vägrar att gå i skolan.

Fokus|Mallak Abuhamda

Största delen av Gazas befolkning är fortfarande fördriven, och många lever under extremt hårda förhållanden. Enligt rapporter från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) uppskattningar den 11 februari visade uppskattningar att minst två tredjedelar av befolkningen (1,4 miljoner av 2,1 miljoner människor) bodde på cirka 1 000 fördrivningsplatser, i överfulla miljöer och tält som generellt ger mycket lite privatliv eller skydd mot vädret, enligt Site Management and Protection Clusters. Dessa platser inkluderar mer än 800 tillfälliga platser (informella tältsamlingar på öppen mark), samt kollektiva skydd och utspridda platser (små grupper av fördrivna familjer spridda inom lokala samhällen). Långvarig fördrivning och försämrade levnadsförhållanden ökar det psykologiska trycket och riskerna kopplade till fortsättningen av processen i Strippen.

Som ett resultat av det folkmordskrig i Gaza och den omfattande förstörelse det orsakat av utbildningsinfrastrukturen, och mitt i de exceptionella omständigheterna med långvarig fördrivning, står utbildningen – särskilt barnens utbildning – inför en av sina svåraste faser i modern historia. Skolor, som ska vara fristäder för lärande och utveckling, har ofta blivit skadade eller stängda, medan barn lever igenom en extremt hård utbildnings- och psykologisk verklighet.

Barnskolor i Gaza har drabbats av omfattande förstörelse av byggnader och utbildningsinfrastruktur. Tusentals klassrum har skadats, och många skolor har helt eller delvis upphört med sin verksamhet. Denna verklighet har berövat stora mängder elever deras grundläggande rätt till utbildning och tvingat andra att gå i överfulla skolor som saknar ens minimiresurser. I vissa områden har skolorna omvandlats till skyddshem, vilket helt stoppar utbildningsprocessen under långa perioder.

Förutom fysisk förstörelse står utbildningen i Gaza inför stora logistiska utmaningar. Allvarliga brister på el, internetåtkomst och grundläggande utbildningsmaterial har gjort det nästintill omöjligt att undervisa på plats eller online. Många elever har inte anteckningsböcker eller läroböcker, och vissa kan inte ta sig säkert till skolorna. Lärarna själva uthärdar också svåra levnadsförhållanden, vilket påverkar deras förmåga att fortsätta uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

Den psykologiska påverkan på barn är en av de farligaste konsekvenserna av denna situation. Barn i Gaza upplever inte bara avbrott i sin skolgång; De lever i en miljö fylld av rädsla, oro och instabilitet. Dessa tillstånd påverkar deras förmåga att koncentrera sig och lära sig djupt samt ökar avhoppsfrekvensen, särskilt i de tidiga årskurserna. Många barn ser nu skolan som ett avlägset minne snarare än en del av sin vardag.

Trots allt detta har tältbaserad utbildning framträtt som en brådskande, tillfällig lösning för att rädda det som kan räddas av barns rätt att lära sig. Dessa målmedvetna insatser syftar till att upprätthålla utbildningskontinuerligheten. Lokala och samhälleliga initiativ, stödda av humanitära organisationer, syftar till att etablera tillfälliga klassrum eller erbjuda psykosocial utbildning parallellt med grundläggande lektioner. Vissa lärare försöker också erbjuda stödundervisning i alternativa miljöer – privata centra, skadade hem eller tält – drivna av sin tro att utbildning är barns första försvarslinje. Tyvärr liknar denna form av utbildning inte traditionell skolgång vad gäller miljö eller resurser, men den har stort mänskligt och pedagogiskt värde, eftersom den ger barn en viss psykologisk stabilitet och rutin i en verklighet dominerad av kaos och rädsla.

I tält sitter barnen på enkla bänkar eller ibland på marken, med hjälp av improviserade brädor och begränsade undervisningsverktyg. Trots miljöns enkelhet är kärnbudskapet tydligt: utbildningen har inte upphört. Dessa tillfälliga platser har blivit relativt säkra miljöer som tillåter barn att uttrycka sig, leka och lära sig – även på minimal nivå – bort från ljudet av granater och ständig ångest.

Min son Adam är ett av barnen som går i denna typ av utbildning. Han är inskriven på Sanabel-skolan, som är uppställd i tält och får stöd av UNICEF. Han går tre dagar i veckan, ett reducerat och avsiktligt schema som tar hänsyn till barnens psykiska och fysiska tillstånd under kriget och deras oförmåga att hålla en hel skoldag som tidigare.

Det som utmärker sig i denna utbildningsmodell är att läroplanen har förkortats avsevärt, med fokus endast på tre kärnfärdigheter: arabiska, engelska och matematik. Andra ämnen har tillfälligt lagts åt sidan – inte för att de är oviktiga, utan i erkännande av den hårda verklighet som barn lever i. Kriget har direkt påverkat barns förmåga att förstå och koncentrera sig, vilket gör det orealistiskt att belasta dem med en full akademisk börda medan de lider av trauma, rädsla och förlust av säkerhet.

När jag observerar min son märker jag att detta begränsade fokus hjälper honom att engagera sig bättre. Lektionerna är korta, aktiviteterna är enkla och de inkluderar ofta spel, teckning och öppna diskussioner som syftar till att släppa ut känslor innan man koncentrerar sig på information. Lärarna pressar inte barnen; Istället behandlar de dem med förståelse och tålamod, fullt medvetna om att målet i detta skede inte är akademisk excellens utan att upprätthålla barnets koppling till utbildning och förhindra fullständig frånkoppling.

Utbildning i Gaza idag handlar inte längre bara om att överföra kunskap; Det har blivit ett medel för överlevnad och motståndskraft. För barn representerar skolan ett hoppets rum, ett psykologiskt utlopp och en möjlighet att känna en känsla av normalt liv mitt i en onormal verklighet. Trots detta är dessa insatser fortfarande begränsade jämfört med behovets omfattning och kräver genuint internationellt stöd för att återuppbygga skolor, tillhandahålla resurser och skydda utbildningsprocessen från upprepade störningar.

Den fortsatta försämringen av utbildningssituationen hotar en hel generation med brist på möjligheter till utveckling och framtidsskapande. Barn som nekas utbildning idag kommer att möta stora svårigheter imorgon med att integreras på arbetsmarknaden och samhället. Därför är räddandet av utbildningen i Gaza inte bara en humanitär fråga utan också en utvecklings- och moralisk nödvändighet. Samtidigt kan utmaningar inte förnekas. Tältbaserad utbildning saknar kontinuitet och påverkas av väderförhållanden, säkerhetssituationer och barns psykiska tillstånd. Avsaknaden av andra ämnen som naturvetenskap, samhällskunskap och praktiska aktiviteter kan skapa framtida utbildningsluckor, men dessa luckor verkar mindre farliga än att förlora utbildningen helt.

Ur mitt perspektiv som mamma ser jag denna modell – trots dess enkelhet – som en verklig livlina för våra barn. Min son kommer hem lugnare, känner att han fortfarande är elev och att han fortfarande har ett liv med lärande, vänner och lärare. Det är i sig en stor prestation i krigstid.

Å andra sidan vägrar min brorson Mohammad, sex år gammal, att gå i skolan. Det är inte ett flyktigt barndomsuppror eller morgonlathet, utan en liten värk stor som ett hjärta som inte finner något som gläder det. Hans skola har inga lekplatser—inga färger som springer över gården, inget skratt som hänger från gungorna. Han går in i klassrummet betungad av böcker större än hans ålder och lämnar med tomma händer när det gäller glädje. På vägen hem frågar han med mjuk röst, ”Varför ser inte vår skola ut som skolorna på bilderna?” En enkel fråga som blottlägger verklighetens grymhet. Ett barn ombeds älska lärande innan det får en enda anledning att älska det; Rädslan för skolan växer istället för nyfikenhet, och hans första steg mot framtiden förvandlas till en kall tröskel utan lek. Han säger till sin pappa, Jameel: ”Pappa, jag vill ha ett dagis med spel och gungor. Jag vill inte ha en förskola och Sanabelskolan.”

Sammanfattningsvis speglar verkligheten i barnskolorna i Gaza omfattningen av lidande som hela samhället upplever. Trots smärta och förstörelse lever hoppet kvar tack vare barnens, lärarnas och föräldrarnas beslutsamhet att hålla fast vid rätten till utbildning. Men detta hopp behöver akut skydd och stöd så att barns rätt till utbildning inte blir en uppskjuten dröm eller ett minne från det förflutna.