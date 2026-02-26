I skuggan av USA:s strypgrepp mot Kuba

Den internationella pressen rapporterade den 25 februari att fyra personer ombord på en motorbåt från USA dödats efter att ha tagit sig in på kubanskt territorialvatten och hamnat i en skottväxling med Kubas kustbevakning. Händelsen beskrivs i etablerade medier som något som riskerar att ”ytterligare spä på spänningarna mellan de två länderna”, eller som att den inträffar ”mitt under de ökade motsättningarna mellan Havanna och Washington”.

Sådana formuleringar fungerar som eufemismer. De döljer det faktum att det är USA som systematiskt försöker kväva det kubanska folket genom att skärpa blockaden och genom att pressa tredje land. Washington har förbjudit Venezuela att leverera olja till Kuba och har samtidigt hotat Mexiko med repressalier om landet exporterar bränsle till ön.



Utrikes|Alex Fuentes

Enligt Kubas inrikesministerium inträffade händelsen nordost om El Pino-kanalen i provinsen Villa Clara på morgonen den 25 februari. Myndigheterna uppger att en ”snabbgående motorbåt med registrering i Florida (FL7726SH)” upptäcktes inne på kubanskt territorialvatten, omkring en nautisk mil nordost om kanalen El Pino vid Cayo Falcones i kommunen Corralillo.

Kuba bekräftar att kustbevakningen öppnade eld efter att båtens besättning först skjutit mot den kubanska patrullen och skadat en av dess medlemmar. I den efterföljande skottväxlingen dödades fyra personer. Sex andra skadades och fördes till sjukhus för vård, liksom befälhavaren på den kubanska patrullbåten.

De kubanska myndigheterna betecknar de beväpnade männen som angripare och betonar att landet har rätt och skyldighet att försvara sitt territorialvatten. ”Inför de nuvarande utmaningarna bekräftar Kuba sin vilja att skydda sitt territorialvatten. Försvaret av nationen är en grundpelare för den kubanska staten i syfte att värna suveräniteten och den regionala stabiliteten”, heter det i ett uttalande. Utredningen pågår.

Nyhetsportalen Cubadebate uppger att det rörde sig om tio beväpnade män, bosatta i USA, som enligt preliminära uppgifter hade för avsikt att genomföra en infiltration med terroristiska syften. Enligt uppgifter från de gripna ska planen ha innefattat kontaktpersoner på Kuba.

Från Florida har delstatens justitieminister hotat med att ”kommunisterna ska ställas till svars”. Uttalandet sker samtidigt som USA under lång tid genomfört militära operationer i Karibien där ett stort antal civila fiskare dödats när amerikanska styrkor attackerat mindre båtar, handlingar som kritiserats för att stå i strid med internationell rätt. USA:s krigsledning, under Pete Hegseth, har tidigare hävdat att landet förbehåller sig rätten att agera militärt efter eget gottfinnande. Att Kuba försvarar sitt eget territorialvatten, i en situation präglad av den pågående offensiven från Washington mot ön, beskrivs däremot i Florida som en ”massaker”.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har meddelat att USA ska genomföra en egen utredning av händelsen för att fastställa omständigheterna, samtidigt som han uppgett att den amerikanska regeringen inte hade ”någon pågående operation i området”.