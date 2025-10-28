IF Metall kan förlora avtalsrätten till SD-fack i Borås

Om en gul ”fackförening” skulle skriva ett kollektivavtal med sina kompisar företagsledningen har IF Metall ingen laglig rätt att strejka för andra villkor på det företaget även om de skulle lyckas få majoriteten av medlemmarna att gå med i IF Metall.

Just det riskerar att hända på ett företag i Borås. Och det kommer inte att sluta där, varnar Lars Henriksson.

Kommentar|Lars Henriksson

En tisdagsförmiddag den heta sommaren 2018 stod de främsta företrädarna för LO, TCO, SACO och de privata företagen uppradade för en presskonferensens. De såg mycket nöjda ut. Efter en lång debatt kring den utredning som regeringen hade tillsatt om att begränsa strejkrätten hade de kommit överens om ett eget förslag. Ett förslag som även det gick ut på begränsa strejkrätten.

Genom ett ”kirurgiskt ingrepp” skulle de besvärliga hamnarbetarna hindras från att strejka samtidigt som ingen annan skulle beröras, sade de. Förslaget, som regeringen sedan lade fram och fick igenom i riksdagen, var ett tillägg till paragraf 41 i MBL och gällde de fall där arbetsgivare redan har kollektivavtal med en fackförening och där en annan fackförening utlyser stridsåtgärder kring sina krav. Nu som då en ovanlig situation i dagens Sverige men det var de fallen det ”kirurgiska ingreppet” skulle hantera. Så hette det den gången.

Redan på presskonferensen var det hela lite krångligt och de juridiska resonemangen rätt lösa i kanten. Inte så konstigt kanske, den statliga utredningen SOU 2018:40 som på regeringens uppdrag utrett frågan var på 260 sidor medan bakgrunden till fackens och företagens förslag var ett dokument på sex sidor skrivna av LO:s tidigare viceordförande Erland Olausson.

Flera tunga arbetsrättsjurister menade att om lagen ändrades på det vis som nu föreslogs skulle det öppna för avtalsshopping, alltså att arbetsgivare kunde skriva avtal med det fack som lade det lägsta budet och sedan stänga möjligheten för andra fack att slåss för ett bättre avtal.

En journalist som höll sig vaken i värmen på presskonferensen ställde frågan vad som skulle hända om ”gula”, företagsstyrda fackföreningar slöt avtal med ett företag. Skulle en riktig fackförning då vara förhindrad att strejka för ett eget avtal? Erland Olauson nekade bestämt till detta och förhandlingschef på Teknikföretagen Anders Weihe, viftade undan frågan med att det inte finns sådana fack i Sverige och att det fack som normalt har avtal hur som helst har rätten att fortsätta sluta avtal. Därmed var saken slutdiskuterad. De viktiga följdfrågorna som aldrig ställdes hängde kvar i luften: ”Men om det inte är någon som ”normalt” har avtal med den arbetsgivaren, vad gäller då?Och om det uppkommer gula fack, vilken strejkrätt har då de riktiga facken?

Just den situationen håller nu på att segla upp i Borås. TCO:s tidning Arbetsvärlden berättar om företaget Instant Systems i Borås som bland annat tillverkar varuautomater.

IF Metall hade i januari inlett kontakter med företaget om kollektivavtal när ledningen utan förklaring slutade svara på mejl. Någon månad senare kom förklaringen: de hade börjat diskutera kollektivavtal med en annan organisation. Och inte vilken organisation som helst, det gällde det nystartade Fackförbundet Samverkan. I mars hade tolv personer haft möte och bildat denna organisation med stora ambitioner och de säger sig vilja bli rikstäckande, organisera alla sorters yrkesgrupper och även egna företagare. Av dessa var åtta anställda på Instant Systems och fyra var utomstående. En av de utomstående, Andreas Exner valdes till ordförande och de övriga tre till andra poster. Exner är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Borås och de övriga tre har alla förtroendeuppdrag inom SD. Det är ingen tillfällighet, de är kompisar med bolagets ägare och vd, Kristian Silbvers som själv både är kommunalråd för SD och medlem i SD:s partistyrelse.

Om denna gula ”fackförening” skulle skriva ett kollektivavtal med sina kompisar företagsledningen har IF Metall ingen laglig rätt att strejka för andra villkor på det företaget även om de skulle lyckas få majoriteten av medlemmarna att gå med i IF Metall. Det är konsekvensen av den lagändring IF Metall var en av de starkaste pådrivarna för 2018. Viljan att komma åt Hamnarbetarförbundet skulle i så fall slå tillbaka just på det sätt många kritiker varnade för då. Och det kommer inte att sluta i Borås:

— Det kanske finns fler företag som är ute efter något liknande, lite mer kontroll på eget arbete, säger organisationens ordförande Andreas Persson.

Det finns säkert en hel del företag som är ute efter en fackförening som de själva kan kontrollera. Kanske skulle ett avtal med en sådan SD-anknuten organisation rentav vara lockande för fascisten Elon Musk om det skulle göra att IF Metall inte skulle kunna kräva andra villkor.