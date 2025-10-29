Kommande valet livsavgörande – Sandro Scocco om rånet mot hushållen

På helgens Vänsterdagar i Kista visade chefsekonomen Sandro Scocco hur barnfamiljernas ekonomiska marginaler utraderats under de senaste fyra åren.

— När jag som åldrad gråhårig gubbe kanske kommer att minnas det svenska välfärdssystemet lär mina då vuxna barnbarn bara skratta: ’Vad pratar du om?’”.

—Det kommande valet är livsavgörande”, menade Scocco.





Inrikes|Håkan Blomqvist

”Sånt här ska inte trettonåringar som vi egentligen veta”.

Några unga tjejer intervjuades av ekonyheterna häromveckan på MacDonalds i Norrköping. Det gällde gängkriminalitet och skjutningar. Och tjejerna visste uppenbarligen mycket mer om orsakssamband än Sveriges Tidöregering.

”Se killen som kommer in där, han har en Moncler-jacka men alla vet ju att han inte skulle ha råd med det”.

De kände honom och visste att hans familj levde under knappa förhållanden och de visste var pengarna kom ifrån, från någon leverans åt de äldre killarna. I en ond cirkel. Småkillar som aldrig skulle kunna köpa sig status, de äldre som själva nyss var tretton, leveranser som börjar med ett paket och slutar i något gräsligare, skulder, våld, rädsla och i värsta fall död. Ekonomisk utsatthet kopplat till statusjakt, att bli någon genom pengar, dagens dominerande mantra, hos ungdomar i Danderyd genom Handelshögskolans finansiella nätverk, hos unga i fattiga områden längs andra vägar.

— Det är i praktiken samhällets olycksbarn som är grunden för gängen, menade Vänsterpartiets chefsekonom Sandro Scocco på de nyligen avslutade Vänsterdagarna i Kista.

— Regeringen har bara hårdare straff att erbjuda, men barnen lever redan under dödshot, de har inte läst lagboken. Att ändra texten i en lagbok är jättebilligt men en total upprustning av barnfamiljernas hushållsekonomi kostar 10 miljarder.



Scocco klädde här de trettonåriga flickornas iakttagelser om att aldrig ha råd, i statistik.

— Det är här grundkonflikten ligger, i skatterna. Den här regeringen har sänkt skatten med hundra miljarder. Kristersson som tjänar 200 000 i månaden har fått 70 000 kr i minskad skatt, de stora höginkomsttagarna har fått mellan 10- och 40 000 kr över i månaden. Resurser som tagits ifrån samhällets andra områden, som välfärd och rimliga levnadsförhållanden för alla.



Rädda Barnen pekar i sin rapport ”En ny verklighet” på hur barnfattigdomen i Sverige ökat dramatiskt med hundratusen barn sedan 2019 till 276 000.



https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barnfattigdom/barnfattigdom/

Scocco visade med statistik från LO hur barnfamiljernas ekonomiska marginaler utraderats under de senaste fyra åren, en utveckling som skett i huvudsak efter perioden för Rädda Barnens larmsiffror som alltså sedan dess förvärrats. Enligt Scocco – och Europeiska Centralbanken – har företagen ökat sina vinstmarginaler kraftigt under den så kallade inflationskrisen.



Vad svenska Riksbanken väljer att kalla företagens ”förändrade prisbeteende” handlar, menar han, om att bolagen själva styr sina priser på grund av ”marknadskoncentrationen”, alltså monopolisering, med följden ökade priser för hushållen. Här lyfte han fram Axfoods och ICA:s matgrossistmonopol där matjättarna sätter sina egna priser och ”rånar hushållen”. Brännande aktuellt just i dagarna med avslöjanden av ICA-ägares fantasivinster (DN 27 oktober).



Skattesänkningar för de välbeställda leder inte bara till sämre fördelning utan utgör också, menade Scocco, en ren ”antijobbpolitik”. Att höginkomsttagare får sänkta skatter ökar inte sysselsättningen, —De har hög sparkvot så det händer ingenting i ekonomin.

— När jag som åldrad gråhårig gubbe kanske kommer att minnas det svenska välfärdssystemet lär mina då vuxna barnbarn bara skratta: ’Vad pratar du om?’”.

— Det kommande valet är livsavgörande”, menade Scocco.

Och fick rungande medhåll från de församlade deltagarna på Vänsterdagarna i Kista som just drar igång valkampen.