Imperialism tema på Marx25



I helgen samlades hundratals marxister i Stockholm för konferensen Marx25, anordnat var tredje år av Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS) tillsammans med det antikoloniala kollektivet Jordens fördömda, nätverket transform! europe samt tidskrifterna Brand, Clarté och Fronesis.

Fokus|Mikael Omstedt

Tidigare år har konferensen ägt rum på ABF-huset på Sveavägen, men i år hade den flyttat söderut till Hägerstensåsens Medborgarhus på tunnelbanans röda linje. I tegelbyggnaden från det sena 50-talet har Stockholms mest spännande mötesplats för folkrörelser och kulturlivet vuxit fram under översikt av konstnärlig ledare och verksamhetschef Sebastian Dahlqvist, allt medan ABF ängsligt lusläser antisionistiska studiecirkel-böcker och tar ut allt dyrare lokalhyror. Att konferensen i år var mindre än tidigare år vägdes mycket väl upp av den nya inramningen, som bidrog till att skapa just den kamratliga stämning man hoppas ska genomsyra vänstern lite oftare. I år var temat för konferensen imperialism, ett kritiskt marxistiskt begrepp för att förstå vår ojämlika värld som många gånger har förpassats till historiens sophög men som aldrig verkar förlora sin relevans.

Marxismen är, som välbekant, både en intellektuell tradition och en politisk strävan. För Karl Marx själv räckte det inte med att förstå världen, utan han ville förändra den. Denna för marxismen unika dialog mellan teori och praktik satte sin prägel på konferensen, vars program gav plats åt både aktivister och akademiker (och många som är både och). Bland de mer praktiskt orienterade programpunkterna utmärkte sig tre stycken: Shora Esmailian, författare till Gaza: Att spränga ett ghetto (Verbal, 2024), ledde ett samtal mellan nordiska Palestinaaktivister om hur man kan bedriva antiimperialism i praktiken genom direkt aktion mot de vapenföretag som profiterar på Israels pågående folkmord på palestinier, SACs Gabriel Kuhn och Hamnarbetarförbundets Erik Helgesson plockade upp tråden genom att fråga sig vad arbetare kan bidra till i denna kamp, och en paneldiskussion utifrån Toivo Jokkala och Petr-Anders Svärds Rörelsesocialism: Tjugosju teser om samhällsförändring underifrån (Verbal, 2024) samlade både akademiker och aktivister för ett samtal om hur man bygger livskraftiga motståndsrörelser.

Två paneler i samband med publiceringen av antologin Samtida Marxistisk Teori (Daidalos, 2025) visade att den marxistiska teorin är lika livskraftig – i världen och i Sverige – som det kapitalistiska system den kritiserar. Antologin, som består av tillgängliga men djuplodande introduktioner till uppåt 37 marxistiska tänkare, har sitt ursprung i tidskriften Röda rummet och den samlar skribenter från stora delar av den svenska vänstern och den radikala akademin. Genom två panelsamtal på teman ”global marxism” och ”feministisk marxism” – där bland annat Internationalens Roya Hakimnia och Röda rummets Evelina Johansson Wilén deltog – tog man temperaturen på marxismens potential att förstå och intervenera i den politiska konjunkturen. Boken har sålt 400 ex sedan den publicerades för knappt en månad sedan, och redan på lördagseftermiddag var de 50 ex bokförlaget Daidalos tagit med sig till konferensen slutsålda. Detta unika tillgängliggörande av marxistisk teori för en svensk publik kompletterade väl de internationellt inbjudna akademiska talarna, inklusive Layal Ftouni och Sami Khatib, som båda talade om Palestina, och Keti Chukrov, som föreläste om det forna Östblockets politiska ekonomi. För den som sökte något mer lättsmält erbjöds liveinspelningar av välkända vänsterpoddar så som Apans anatomi, Komintern, och Eld och Rörelse.

En konferens är inte bara föreläsningar och seminarium, utan även en mötesplats där nya bekantskaper kan stiftas och långväga kamrater återförenas. Arrangörerna för Marx25 tog även denna uppgift på allvar och hade bjudit in poeterna Erik Haking och Athena Farrokhzad att avsluta konferensens första kväll tillsammans med ett gästspel från Dramaten, där Das Kapital sätts upp som dansteater. Konferensens andra kväll avslutades med fest hos föreningen Kapsylen på Södermalm anordnat av nätverket Ingen människa är illegal, varefter de kvarvarande konferensdeltagarna gick vidare för att fortsätta diskutera på närliggande krogar och barer.

Panel om feministisk marxism med Ella Petrini, Helena Tolvhed, Evelina Johannsson Wilén, Lena Gunnarson, och Roya Hakimnia.

På övre bilden: Panel om global marxism med Mikael Omstedt, Daniel Strand, Simon Sirenius Frohlund, Jonas Grahn, John Hörnquist och Karin Zackari.