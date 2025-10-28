Snuskigt rik Muskigt rik

1000 miljarder. Så mycket vill Elon Musk ha i lön från elbils-tillverkaren Tesla. Samtidigt går strejken på Teslas svenska verkstäder nu in på sitt andra år. Det gör den till den längsta strejken på 100 år – och än finns ingen lösning i sikte.

Aktuellt|Erik Edlund

1000 miljarder dollar är mer än hela Sveriges BNP på omkring 610 miljarder dollar och hade inte ens påverkats på marginalen av ett kollektivavtal på Teslas svenska verkstäder.

Ersättningen består av ett omfattande aktieprogram kopplat till Teslas värde på börsen.

Om han inte får sitt ersättningspaket på 1000 miljarder hotar Elon Musk att lämna företaget. Aktieägarna ska ta ställning till löneanspråket vid Teslas bolagsstämma 5 november.

Nu vädjar Teslas styrelseordförande Robyn Denholm om att aktieägarna ska rösta ja vid stämman. I ett brev till aktieägarna varnar hon för konsekvenserna om de misslyckas med att ”skapa en miljö som motiverar Elon genom en rättvis prestationsbaserad ersättning”.