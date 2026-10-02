Inget tyder på valfusk i Borlänge

Det finns inga tecken på att det förekommit valfusk under förtidsröstningen i Borlänge, uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna.

Inrikes| Erik Edlund

I rapporterna från röstmottagarna i den utpekade förtidsröstningslokalen Kupolen i Borlänge förekommer inget som tyder på att systematiskt fusk eller otillåten påverkan ägt rum i vallokalen.

– Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter, säger Borlänges biträdande kommundirektör Fredrik Holm.

Misstankar om valfusk blev kända i slutet av september när Riksenheten mot korruption inledde en förundersökning om ”otillbörligt verkande vid röstning”. SVT rapporterar att tre personer förekommer som misstänkta i utredningen, men ingen är delgiven misstanke om brott. En tidigare anmälan lades först ner, men åklagaren återupptog utredningen när nya uppgifter tillkom.

Borlänge kommun betonar att den egna genomgången bara gäller röstmottagningen i kommunens egna röstlokaler. Valnämnden inväntar nu den pågående polisutredningen.

Internationalen har tidigare rapporterat om en genomgång av incidenter på vallokaler i hela landet. I rapporterna kring valsedlar står det oftare att Vänsterpartiets valsedlar tagits bort, gömts eller flyttats undan än att de flyttats fram eller lagts över andra partiers. Samtidigt visar genomgången att Sverigedemokraterna är det parti som gynnats mest av otillbörligt agerande i vallokalerna. Fler av partiets valsedlar har flyttats fram än tagits bort eller gömts.

Bilden: Förtidsröstningslokalen Kupolen i Borlänge