Erik Turesson om Rörelserna som kan förändra samhället

Hur kan folkliga rörelser påverka politiken, och hur kan vänstern bygga den kraft underifrån som krävs för verklig samhällsförändring?

Det är frågor som står i centrum när Erik Turesson från Socialistisk Politiks studieutskott gästar Studio Internationalen. Samtalet ger en försmak av ett panelsamtal vi välkomnar till nu på måndag, och utvecklas till en bredare diskussion om folkrörelsernas betydelse, vänsterns organisering och behovet av en egen offentlighet.

Studio Internationalen | Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, tekniker

Erik Turesson arbetar för Movendi Sverige, tidigare IOGT-NTO, där han bland annat arbetar med rörelsens arkiv. Tidigare har han arbetat för Vänsterpartiets partidistrikt i Stockholm och haft praktisk kontakt med olika rörelser och manifestationer runt om i staden.

För Erik finns en tydlig koppling mellan folkrörelser och parlamentarisk politik. En politisk organisation kan stödja självständiga rörelser, men också fånga upp krav som föds i dessa rörelser och föra dem vidare politiskt.

Erik är även medlem i Socialistisk Politik och sitter i organisationens Stockholmsstyrelse. Kontakten med rörelsehistorikern Kjell Östberg, välkänd för Studio Internationalens lyssnare, och hans forskning om folkrörelser har också spelat en roll för hans engagemang.

Panelsamtalet på måndag i Hägerstensåsens kulturhus, där Erik har hållit i trådarna, kretsar kring frågan om hur rörelser kan förändra politiken. En central utgångspunkt är erfarenheten av mobilisering i storstädernas ytterområden och vilken politisk kraft som kan växa fram när människor själva organiserar sig.

Erik lyfter särskilt bostadsfrågan. My Kvarnsmyr, ordförande för Hyresgästföreningen i Skärholmen, medverkar i panelen och representerar erfarenheter av en stridbar hyresgästkamp där mobilisering av de boende står i centrum. Tanken är att visa hur människor genom kollektiv organisering kan driva sina krav på flera fronter. Här kommer också de aktuella bostadsprotesterna i Spanien upp, som exempel på hur en enskild vräkning kan bli en utlösande faktor för ett enormt missnöje kring bostäder och hyror, särskilt bland unga.

Det är precis den här potentialen som SP:s studieutskott vill diskutera på måndag: hur människor går från missnöje till organisering och därigenom blir en politisk maktfaktor. Och att det kan ske snabbt.

En annan deltagare i samtalet på måndag är Pooya Asna från Vänsterpartiet i Hägersten. Erik beskriver hur hans bakgrund som socionom och hans arbete med ungdomar har gett erfarenheter som han kunnat föra vidare in i det politiska arbetet.

I panelen medverkar också Andrea Andersson Tay, riksdagsledamot och medlem av Vänsterpartiets partistyrelse, Karin Fridell Anter, mångårigt engagerad i flyktingfrågor och ordförande i föreningen Stöttepelaren, och tidigare intervjuad i Studio Internationalen , klimataktivisten Gunilla Berglund och författaren Toivo Jokkala, som har skrivit och resonerat kring dessa frågor, och som också han varit gäst tidigare här i Studio Internationalen

Tillsammans representerar deltagarna på mötet i Hägerstensåsen olika ingångar till samma grundfråga: hur organisering utanför parlamenten kan påverka vad som händer innanför dem.

En annan fråga i intervjun handlar om mediernas roll. Stora mobiliseringar kring bland annat klimat och migrationspolitik kan samla många människor, men ändå få begränsat genomslag i den politiska offentligheten.

Erik Turessons svar är att vänstern inte kan nöja sig med att beklaga situationen.

Han använder klimatdemonstrationerna i valrörelsen som exempel. I stället för att enbart vara beroende av mainstream-media skulle en stor rörelse kunna samla sina egna ekonomiska och organisatoriska resurser och skapa mediekanaler där den själv formulerar berättelsen.

Grundtanken är enkel: gör det själv!

Det är samtidigt en historisk tanke. Arbetarrörelsen byggde en gång sina egna tidningar och andra institutioner för att kunna föra ut sina perspektiv, säger Erik. Frågan är varför dagens rörelser inte skulle kunna försöka göra något liknande.

Samtalet landar också i frågan om en självständig vänsteroffentlighet. SP:s Internationalen, den tearetiska tidskriften Röda rummet, poddar och offentliga möten beskrivs som delar av ett sådant arbete.

I samtalet jämförs situationen med en tidigare svensk medieverklighet, då arbetarrörelsepress och borgerlig press kunde existera mer jämspelt sida vid sida även lokalt. Som ett exempel nämns Gävle, där Arbetarbladet och Gefle Dagblad tidigare representerade två starka pressmiljöer. I dag uppfattas mediesituationen som betydligt mer ensidigt borgerlig.

Men svaret behöver vara mer än kritik, menar Erik Turesson. Det handlar om att organisera, bygga egna kanaler och skapa utrymmen där rörelsernas erfarenheter och krav kan formuleras.

Det är också den röda tråden genom hela samtalet med Erik: samhällsförändring kommer inte enbart genom parlamentariska beslut. För att politiken ska röra sig krävs människor som organiserar sig, driver sina krav och skapar ett tryck underifrån.

Lyssna på hela intervjun med Erik Turesson här

Erik Turesson om Rörelserna som Förändrar Samhället. – YouTube

Och här är tid, plats och deltagare för mötet på måndag om rörelsernas roll. Välkomna!

Hur kan rörelserna förändra politiken? – Internationalen

Här är länken där du som inte kan vara på plats på måndag kan följa panelsamtalet via Facebook:

(20+) 🔴 Hur kan rörelserna förändra politiken? | Facebook