Internationalen på Socialistiskt Forum: Vad hände med den socialistiska antimilitarismen?

På årets Socialistiskt Forum anordnar Internationalen ett samtal om vad som hände med den socialistiska antimilitarismen? Håller vi på att få ett nytt ” befäst fattighus”?

Deltagare är Håkan Blomqvist, historiker, Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare och Jacob Johnson, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Fokus|Internationalen

Rapporter om krigets skoningslöshet och ohyggliga konsekvenser i Gaza och Ukraina når oss ständigt och den offentliga debatten i Sverige och Europa handlar alltmer om att förbereda för krig. Fem procent av BNP ska satsas på militär upprustning. Håller vi på att få ett nytt ”befäst fattighus”? Är insikten om krigsmakten som en del av ”den borgerliga staten” borta nu liksom ”Inte en man, inte ett öre till militarismen”? Var finns vänsterns och arbetarrörelsens motstånd i denna tid av skenande rustningar och Nato-anpassning? Hur ser sambandet mellan fred, antimilitarism och klasskamp ut 2025 – eller ska vänstern bejaka militära rustningar till demokratins försvar?

Till Facebook-eventet >>>

Tid: Lördag 29/11, 13.00-13.30

Plats: ABF, Sveavägen 44, Stockholm, Per Albinrummet

Deltagare: Håkan Blomqvist, historiker, Jacob Johnson fd rikdagsledamot V och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare

Moderator: Åsa Mattsson, redaktionssekreterare Internationalen

Samtalet kommer att filmas så att även du som inte har möjlighet att vara på plats kan se det på våra sociala medier.

På bilden: Jacob Johnson, Håkan Blomqvist och Kajsa Ekis Ekman