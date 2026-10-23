Jens Holm: ” Vi riskerar att få en ren högerbudget”

Samma vecka som Centerpartiet sonderar en ”mittenlösning” går viss konkret politik inte att flytta fram under spelet vem tar vem – som budgeten! Jens Holm, tidigare klimatpolitisk talesperson V har precis skrivit en läsvärd krönika i Syre om varför det är allvarligt om inte de rödgröna får till ett eget budgetförslag.

Studio Internationalen ringde upp Jens Holm.

Studio Internationalen | Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, tekniker

Mikael Damberg (S) har beskrivit en övergångsbudget som odramatisk eftersom den kan ändras senare. Miljöpartiet pekar på att det är svårt att göra tillräckligt säkra beräkningar utan tillgång till Finansdepartementet. Centerpartiet vill i första hand driva sin egen budget och sonderar nu ett mittensamarbete. V:s Ida Gabrielsson har uttryckt att en övergångsbudget är neutral.



Jens Holm, däremot, anser att det är ytterst allvarligt att inte de rödgröna kommer med ett eget budgetförslag. Så varför har budgetarbetet hamnat så långt från fokus för de rödgröna?

– Jag tror att det är två skäl, dels att det är en fokusering på regeringsbildningen, dels att man glömt bort budgeten; man har trott att det ska lösa sig så snart man har en regering, men vi kommer inte att ha en regering på plats i tid.

– Jag tror också att riskerna med en övergångsbudget spelas ner, säger Jens Holm.



Han betonar att Anderssons lag åtminstone måste få till ett antal viktiga ändringsförslag för att få bort det värsta ur Tidöbudgeten.

– Det finns ju ett antal saker som vi skulle kunna komma överens om, som ökade anslag till välfärd och kommunerna, satsningar på järnvägsunderhåll och klimat, skolan mm. Sätt er då ner och formulera förslag på satsningar på de här områdena. Att inte göra något alls vore att kapitulera inför Tidö!

– Varje sån satsning är att jämföra med när man skjuter fart från kaklet i en simbassäng, och sen märker att man flyter och vågar ta ett simtag till. Tyvärr har de rödgröna inte kommit längre än till simmärket baddaren, vi är långt från guldmagistern!

Blir det nyval tror Jens Holm att Tidö vinner.

– Det är inte för att folk tycker om högerpolitik per se, utan det är för att folk är förbannade på de rödgröna som inte kan komma överens, och då vill man straffa dem.

– Därför vore det viktigt, om man inte kan komma överens om en budget, åtminstone komma med några viktiga ändringsförslag på den budget som ligger. Det skulle också ge självförtroende. Det skulle ge hopp.

Lyssna på hela poddavsnittet med Jens Holm här:

Jens Holm om att De RödGröna borde lägga en egen Budget – YouTube

Här är Jens krönika i Syre:

En guldreserv av humanism

Fakta budgeten:

När det är valår ska regeringens budgetförslag inlämnas till riksdagen senast 12/11. Är det ingen regering klar till dess är det övergångsregeringen, dvs nu Kristerssons Tidöregering, som får lägga fram sin budgetproposition. Därefter kan partierna lämna med egna budgetförslag fram till den 27/11. Före årsskiftet ska budgeten vara klubbad av riksdagen. Först beslutas intäkter och utgifter i budgeten i stort, och för de 27 olika utgiftsområdena (kultur, försvar, skola, miljö osv). I andra steget beslutas hur ekonomin ska fördelas inom varje område.

En ny regering har möjlighet att i viss mån justera budgeten genom så kallade ändringsbudgetar.