Jesse Jackson är död -”förde fram kampen för mänskliga rättigheter på global nivå”

Jesse Jackson, den 84-årige veteranen från den amerikanska medborgarrättsrörelsen, dog i sitt hem i Chicago under måndagen.

Han var en ledande gestalt i kampen för afroamerikaners medborgerliga rättigheter under 1960-talet och tillhörde kretsen kring Martin Luther King Jr.

Utrikes|Erik Edlund

Under hela sitt liv arbetade han för fattiga och afroamerikaners rättigheter och kandiderade till presidentposten två gånger – 1984 och 1988.

Jesse Jackson var med och bildade Rainbow PUSH coalition. Organisationen har publicerat ett brev från hans familj på sin hemsida:

”Hans outtröttliga engagemang sträckte sig långt bortom USA:s gränser och han förde fram kampen för mänskliga rättigheter på global nivå. Pastor Jacksons orädda ledarskap berörde frågor om rasdiskriminering, ekonomisk och könsmässig ojämlikhet, social orättvisa, hälso- och sjukvård, utbildning samt fredsbyggande – vilket gav honom erkännande som en sann humanitär och världsledare.”