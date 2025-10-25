”Jockmock är vi, inte vi och dom” -dissar Tidös press på återvandring

Jokkmokks kommun är tydliga med att de inte tänker delta i regeringens arbete för att få invandrare i Sverige att återvandra. Tvärtom vill kommunen se att fler människor lever och arbetar i Jokkmokk.

”Tack men nej tack” är budskapet till regeringens nationella samordnare för frivillig återvandring.

Inrikes|Erk Edlund

Den nationella samordnaren av regeringens arbete för att förmå invandrare att frivilligt lämna landet heter Terésa Zetterblad. Hon fick uppdraget av Tidö-regeringen i somras. I slutet av september skickade hon ut ett brev till Sverige kommunledningar där hon informerar om sitt uppdrag och ber kommunerna att hjälpa till i arbetet att få invandrare att frivilligt återvandra till sina ursprungsländer.

Svaret från Jokkmokks kommun är kort och tydligt: ”Tack men nej tack!”

Kommunstyrelsens ordförande Roland Boman, från det lokal partiet Framtid i Jokkmokks kommun (Fjk) förklarar med all önskvärd tydlighet i ett brev daterat 20 oktober att någon sådan hjälp absolut inte är aktuell.

”Jokkmokk är vi, inte vi och dom. Jokkmokk är vi oavsett bakgrund, födelseland eller hudfärg. Där skiljer sig Jokkmokk från regeringens människosyn” skriver Boman.

Boman skriver vidare att Jokkmokk inte kommer ”bistå de krafter som idag driver regeringens politik gentemot våra medmänniskor som arbetar och bidrar” och kallar den förda politiken med frivillig återvandring ”osvensk”.

”Den verkar baseras på ett osvenskt sätt att se på människor och dess värde.” skriver han. Han fortsätter sitt svar till samordnaren med att det för honom är ”helt oförståeligt” att regeringsunderlaget inte förstår det han kallar ”svenska värderingar, den svenska mentaliteten, den svenska arbetslinjen och den ursvenska folksjälens djup”.

”Därför betackar sig Jokkmokks kommun för att delta i regeringens anslag och hot mot de medmänniskor som arbetar och bidrar till utveckling och välfärd i Jokkmokks kommun.”

I en intervju med Norrländska Socialdemokraten säget Boman att han inte tror att kommunens syrliga svar kommer göra någon skillnad.

— Vi är inte vana vid att regeringen i Sverige alls reflekterar över vad vi tycker i en liten kommun. Utan det här är mer ett sätt att tala om vad Jokkmokk står för och vilka värderingar vi har.

Migrationsminister Johan Forssell (M) delar inte Jokkmokks kommunstyrelses bild av regeringens politik. Han skriver i ett SMS till NSD att ”Påståendet om att arbetet skulle ske med ”hot” är totalt grundlöst” och undrar om Jokkmokks kommunstyrelseordförande överhuvudtaget har läst förslaget.

Den här typen av officiella brev från en KSO till en nationell samordnare under regeringen brukar sällan vara såhär tydliga. Formuleringar som ”tack men nej tack!” och att den förda politiken är ”osvensk” tillhör knappast vardagen i svensk förvaltning.