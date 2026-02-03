Kamil Abu Haniesh – ledargestalt bland de palestinska fångarna

I dag sitter tusentals palestinier fängslade i Israel – och en av dem som suttit längst är Abu Haniesh, som har blivit en symbol för den kamp han ägnat sitt liv åt.

Abu Hanish släpptes till slut ur fängelset i oktober 2025 och förvisades till Egypten i ett utbytesavtal som frigav nästan 2 000 palestinska politiska fångar.

Internationalen kan i dag publicera hans unika vittnesmål.

Fokus|Alex Fuentes

Han är onekligen en levande gestalt. Kamil Abu Haniesh är en av de mest kända palestinska politiska fångarna i israeliska fängelser och en ledande medlem av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP). Han greps första gången på 1980-talet och har tillbringat över två decennier i israeliska fängelser, ofta i långa sammanhängande perioder. Israeliska domstolar har dömt honom till livstids fängelse, senare omvandlade till tidsbestämda straff. Han har även hållits fängslad utan åtal eller rättegång – en praxis som under lång tid kritiserats av människorättsorganisationer.Abu Haniesh är inte bara känd för att ha suttit i fängelse, utan för vad han gjort där. Han har varit en central ledargestalt bland de palestinska fångarna, särskilt inom vänstern, och deltagit i och organiserat kollektiva hungerstrejker för bättre villkor, rätt till utbildning, sjukvård och familjebesök. Han har också bidragit till politisk skolning och organisering bland fångarna, det som ofta beskrivs som ett ”fängelseuniversitet”.

Snarare än att betraktas som en ”säkerhetsfånge” har Abu Haniesh i första hand setts som en samvetsfånge. Hans fall illustrerar hur politiskt motstånd kriminaliseras som ”terrorism”, särskilt när det är vänsterpolitiskt och sekulärt. Internationellt lyfts han av palestinska fångorganisationer, vänsterorganisationer och solidaritetsrörelser i Europa och Latinamerika. Abu Haniesh räknas även som en av de mest framstående författarna bland de palestinska fångarna. Trots sitt frihetsberövande har han gett ut ett tjugotal böcker och publicerat hundratals artiklar. Hans långa fängelsetid visar hur fängelsesystemet används inte bara som straff, utan framför allt som ett politiskt verktyg för kontroll. I dag sitter tusentals palestinier fängslade i Israel – och Abu Haniesh har blivit en symbol för den kamp han ägnat sitt liv åt. Abu Hanish släpptes till slut ur fängelset i oktober 2025 och förvisades till Egypten i ett utbytesavtal som frigav nästan 2 000 palestinska politiska fångar.

Här är hans vittnesmål, för Internationalens läsare:

”Jag är född den 26 september 1975 i byn Beit Dajan i Nablus-distriktet, i det ockuperade Palestina. Under en period på två och ett halvt år utsattes jag för kontinuerlig förföljelse av de israeliska ockupationsstyrkorna och överlevde flera attentatsförsök. Mellan åren 1994 och 2000 var jag aktiv inom det studentpolitiska arbetet vid universiteten, där jag hade flera ledande roller. Under denna period avlade jag en kandidatexamen i ekonomi. Jag deltog i den första intifadan, som inleddes 1987, då jag endast var tolv år gammal, och mitt engagemang fortsatte under sex års tid. Under min tid i fångenskap deltog jag i mer än sju hungerstrejker som en del av kampen för grundläggande rättigheter. Efter frigivningen fullföljde jag mina akademiska studier och tog en masterexamen i israeliska studier.

De palestinska fångarna i de israeliska fängelserna har under lång tid utsatts för systematiska och allvarliga övergrepp. Än i dag, och i synnerhet sedan den 7 oktober 2023, utsätts de palestinska fångarna för direkta, repressiva och inhumana åtgärder från den israeliska fängelsemyndigheten. Dessa åtgärder genomförs inom ramen för en uttalat repressiv och rasistisk politik, driven av den högerextreme ministern Itamar Ben-Gvir, och omfattar bland annat kollektiv bestraffning, svältpolitik, fysiskt och psykiskt våld samt berövande av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Fångarna utsätts för misshandel, sjukdomsspridning, förnedring och systematiska kränkningar av deras mänskliga värdighet.

Trots dessa förhållanden har de palestinska fångarna, under mer än 60 år och genom ett långt och uthålligt motstånd, lyckats försvara sin mänsklighet och uppnå viktiga kollektiva rättigheter genom hungerstrejker och organiserad kamp. Bland dessa framsteg märks rätten till familjebesök, tillgång till kantin, daglig rast, böcker, tidningar, utbildning på universitetsnivå, radio och tv, kläder, mat och elektriska apparater. Genom sin kamp har fångarna även byggt upp ett moraliskt, nationellt och mänskligt värdesystem samt skapat ett organiserat fångsamhälle, känt som ”fångrörelsen”, som kontinuerligt har försvarat sina rättigheter mot fängelsemyndighetens återkommande övergrepp.

Sedan den 7 oktober 2023 har den israeliska fängelsemyndigheten infört en brutal och systematisk hämndpolitik mot fångarna. Samtliga tidigare rättigheter och landvinningar har dragits in. Fångarna har isolerats fullständigt från omvärlden – utan besök, utan kantin och utan tillräcklig och anpassad mat. Kläder, filtar och personliga tillhörigheter har konfiskerats, elektriska apparater förbjudits och fångarna hindras från att lämna sina celler för rast.

En organiserad politik av förnedring, repression och kollektiv bestraffning har införts, inklusive grova misshandelsattacker, användning av tårgas, isolering, svält, stresspositioner, godtyckliga förflyttningar och andra former av tortyrliknande behandling. Dessa åtgärder har lett till att omkring hundra fångar har dött, till omfattande spridning av sjukdomar samt till extremt lidande. Fångarna lider dessutom av extrem kyla efter att deras vinterkläder och filtar beslagtagits, samt av brist på varmvatten för hygien, mitt under den hårda vintern.

Vi uppmanar alla fria människor i världen att visa solidaritet med de palestinska fångarna i deras kamp och att utöva ett kontinuerligt internationellt tryck för att tvinga ockupationsmakten att stoppa sina kriminella och omänskliga övergrepp. De palestinska fångarna är frihetskämpar som försvarar sitt folks legitima rätt till frihet, självbestämmande och mänsklig värdighet. Vi ser fram emot ett brett internationellt stöd från våra vänner världen över – i solidaritet med fångarna, med Gazas barn och med det palestinska folkets kamp för befrielse mot ett kolonialt system vars brutalitet historien har bevittnat.”