Kan Norge passa på att bli republik nu?

Det norska kungahuset skakas av skandaler just nu. De nyligen släppta Epstein-dokumenten visar att kronprinsessan Mette-Marit hade intensiva kontakter med den nu döde sexualförbrytaren. Och idag börjar rättegången mot ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby, som anklagas för våldtäkt, misshandel och narkotikabrott vid Oslos tingsrätt. Samtidigt röstar också det norska parlamentet Stortinget om huruvida monarkin ska avskaffas och Norge bli en republik.

Utrikes|Erik Edlund

Att omröstningen hålls just idag har inget direkt samband med kronprinsessans Epstein-kontakter eller bonusprinsens rättegång utan är bara ett rent sammanträffande. Förslaget lades fram redan september 2024 av representanter från sju partier. Men av det norska parlamentets nio partier är det bara Socialistiskt Venstreparti och det vänsterradikala Rødt som kommer rösta för ett byte av statsskick. Miljøpartiet De Grønne är splittrade i frågan. Tillsammans har partierna 26 av det norska parlamentets 169 platser.

Victoria Åsne Kinsella, viceordförande i Norge som republikk, tycker att det är märkligt att det krävs sådana här skandaler för att folk ska börja ifrågasätta monarkin.

— Det är synd att det krävdes ett så allvarligt fall för att fler skulle se hur sårbar och beroende av individer monarkin är, säger hon till Nettavisen,

En undersökning som VG gjort visar att stödet för monarkin fortsatt är starkt i Norge, men att det minskar. Enligt undersökningen är 35 procent av norrmännen negativa till kungahuset.