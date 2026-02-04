Mot Putins senaste krigsbrott – att frysa ukrainare till underkastelse – vår solidaritet måste hjälpa dem att överleva!

Det Europeiska Nätverket för Solidaritet med Ukraina, ENSU, riktar ett upprop till stöd för Ukrainas energi och värmeförsörjning, https://ukraine-solidarity.eu/

”Den förra gången dagens Ryssland använde taktiken med terror genom vinterkyla var i de två krigen mot Tjetjenien. Då fråntogs städer värme och elektricitet för att demoralisera befolkningen och tvinga fram en kapitulation. Tidigare hade Nazi Tyskland använt terror genom kyla mot civilbefolkningen i det belägrade Leningrad…Jag kan fortfarande inte tro att min hemstad Kiev nu utsätts för något liknande.”

Andriy, ENSUs telegrambyrå

ENSU uppmanar oss att stödja existerande insamlingar till stöd för Ukrainas energiförsörjning. I Sverige har vi organisationen Power Up Ukraina, https://www.powerupukraine.se/. Det är en ideell förening med ursprung i Vasakyrkan i Kalmar som samlar in pengar för att köpa elverk och annat som behövs för att hjälpa Ukraina med el och värme efter ryska attacker mot sådan infrastruktur. Bidrag till insamlingen! Swisha nu: 123-169 24 17