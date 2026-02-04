Billström – årets ”vapenvärvning”?

Tobias Billström (M) är årets ”vapenvärvning”! Den tidigare utrikesministern får utnämningen av Svenska Freds- och skiljedomsföreningen som de senaste fyra åren utsett den person som ”gjort den tydligaste övergången från politik eller myndighet till vapenindustrin”.

Inrikes|Erik Edlund

Billström har på ett år gått från utrikesminister under Nato-processen till ett välavlönat jobb på krigsmaterielföretaget Nordic Air Defence. Med sig till krigsmaterielföretaget tar han alla kunskaper och värdefulla kontakter i såväl regeringar som i Nato-toppen.

”Billström är långt ifrån ensam. Listan över personer som rört sig mellan toppositioner inom politik, militär och vapenindustri är lång och inkluderar före detta statsministrar, överbefälhavare, försvarsministrar och kommunikationsstrateger.” skriver Svenska Freds i ett inlägg på Facebook.

Billström kallade Israels bombningar av Gaza som dödade tusentals ”ett proportionerligt svar” på Hamas koordinerade attacker mot Israel 2023.

Under Nato-processen 2024 öppnade han för kärnvapen på svensk mark med orden ”När vi går med i alliansen tar vi också ombord alla delar av alliansens arbete. Det innebär även frågan om kärnvapen, som är en del av Natos avskräckningsdoktrin” på konferensen Folk och Försvar. Han stöttade också Turkiets ledare Erdogans krav under Nato-processen. Turkiets veto ansågs då vara det enda som hindrade Sverige från att släppas in i alliansen.