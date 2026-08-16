Kamp mot Tidö och Musk på Gemensam Välfärds stödgala

I en proppfull Z-sal på ABF-huset i Stockholm samlades flera hundra till en stödgala för ett Tidö-befriat Sverige, arrangerat av nätverket Gemensam Välfärd som dessutom fyllde 20 år.

”Elon Musk ska inte diktera villkoren, fler måste ta ansvar”, sa KG Wanngård som pratade om den nyss avslutade strejken mot Tesla.



Kulturen| Erik Dahlrot

Ett späckat och varierande program hölls samman av Töres Theorell. Gunilla Andersson som är en av initiativtagarna till Gemensam Välfärd. gjorde en tillbakablick på de gångna åren med olika nedslag i angrepp på den gemensamma välfärden; allt ifrån introuuktionen av New Public Management för styrningen av de offentliga sektorn via Filippa Reinfeldt som under en period var politiskt ansvarig för sjukvården i Stockholm, men som gick över till vårdföretaget Aleris. Ett färskt exempel är Region Skånes upphandling av IT-systemet Millennium som bröts för att det inte fungerade. Med resultatet att regionen fortfarande står utan nytt IT-system men 3,5 miljarder har kastats i sjön.

Kvällen hade inletts med en liten filminspelning från ett seminarium i Almedalen för några år sedan- anordnat av arbetsgivarorganisationen Almega på temat ”Vad mer kan vi privatisera” där det presenterades förslag på olika delar av den offentliga sektorn som skulle kunna gå över till det privata. Gunilla Andersson kommenterade detta bland annat med att berätta att Liberala ungdomsförbundet – som svar på den hotande vattenbristen på Gotland – föreslagit att ett privat vattenbolag skulle ta över. Hon berättade om erfarenheten från Bolivia där privata bolag tog över vattnet i Cochabamba med stora prishöjningar som följd. Befolkningen – framförallt ursprungsbefolkning – började då att än mer systematiskt samla in regnvatten. När det privata vattenbolaget ville stoppa även det, var måttet rågat och det ledde till omfattande protester som tvingade företaget att backa. Det visar – menade Gunilla – att oavsett regering så krävs det aktiva medborgare för att värna om det gemensamma.

Efter det var det dags för trubaduren Billey Shamrock som framförde ett par egna sånger. Trubaduren Marco Rioas som bland annat översatt och tolkat sånger av Björn Afzellius framförde två av dessa.

Göran Dahlgren som under lång tid varit verksam vid Socialdepartementet och publicerat ett flertal rapporter och artiklar talade om sjukvårdens kommersialisering.

”Turbomotorn i sjukvårdens privatisering är LOV – lagen om valfrihet. Den har ingenting med valfrihet att göra utan det handlar om tvångsprivatisering” slog han fast. Han beskrev också effekterna av de privata sjukvårdsförsäkringarna som tränger undan den behovsstyrda offentligt drivna sjukvården. Han presenterade även siffror över de enorma belopp som nätläkarna har kostat skattebetalarna. Göran Dahlgren avslutade med att ”varna” för att det efter Tidö-regeringen måste bli en S, V och Mp-regering – utan centern.

Anna – kvinnan som förlorade sitt arbete på Energimyndigheten med motiveringen att hon som klimataktivist (bland annat i Rebellmammorna) inte kunde arbeta med säkerhetsklassade uppgifter, ställde frågan ”Vad har det blivit av Sverige när en minister lägger sig i anställningar på en statlig myndighet?”. Hon betonade också att det inte bara krävs en ny regering – utan också en ny politik och uppmanade alla att komma till den stora demonstrationen för klimatet söndag 23 augusti 12.00 i Wasaparken, Stockholm.

Efter det tog tecknaren Robert Nyberg och Calle Nathansson från ABF plats på scenen. Robert berättade att ”Tecknaruppropet” samlat tecknare som arbetat utan ersättning och tillsammans gjort en bok där inkomsterna från försäljningen gått till stöd åt de boende i Gaza – hittills har den inbringat en halv miljon kronor!.

Ronny Eriksson – ackompanjerad av pianisten Benny Fagerlind, rev ner skrattsalvor (och en del tårar) med sina sånger och berättelser.

Ann-Marie Strömberg mångårig socialarbetare och tidigare förtroendevald politiker i Stockholms kommun och region, berättade om hur den psykiatriska vården (och äldreomsorgen) utvecklats alltsedan den stora psykiatrireformen på 1990-talet. Hon uppmanade alla att läsa en ny rapport om detta skriven av Gunnar Ågren.

”Hej då Tidö” heter en bok som gavs ut i vintras skriven av Mats Wingborg och Peter Gustavsson. Nu presenterade Peter huvuddragen i boken i rappt tempo.

Coste Apetrea, musiker / gitarrist (bland annat medlem i gruppen Samla Mammas Manna på 1970-talet) bidrog med två gitarrstycken.

Det följdes av Bengt Nilsson från Gemensam Välfärds skolgrupp som berättade om den rapport – ”Utsikt från en bro” som de nyss har skrivit.

Den långa strejken på Tesla hade avslutats dagen innan och K G Wanngård berättade om det arbete till stöd för strejken och mot Elon Musk och strejkbryteriet som pågått under hela konflikten – framförallt vid Teslas verkstad i Upplands Väsby genom aktiva i ”Promenader mot strejkbryteri”. Han framhöll hur viktigt det blir i framtiden att ”levande aktivister”, fackföreningsaktiva och aktiva i politiska partier öppet samarbetar och tar hjälp av varandra för att stå emot den internationella kapitalismen. ”Elon Musk ska inte diktera villkoren, fler måste ta ansvar”.

Därefter följde sånger av Vyssotskyjj och Barbro Hörberg sjungna av Eva Lagerheim. Anders Linder och Kerstin Wikström avslutade kvällen med sketcher och sång och långa applåder.