Tesla och strejkbryteriet

Vad som är närmast oförlåtligt är hur dåligt de ansvariga i IF Metall har skött kontakterna med de strejkande – i synnerhet under det senaste halvåret. Uppgifter som florerat i massmedia om att ett 80-tal personer skulle ha köpts ut för 18 månadslöner är också felaktiga. De flesta uppges ha fått sex månadslöner. Och blev – i efterhand – nolltaxerade.

Kommentar| Erik Dahlrot

Strejken på Tesla som nu har avslutats (även om den formellt upphör 19 augusti) hade en svår start. Endast en minoritet av de anställda var medlemmar i IF Metall och deltog i strejken. Ett fåtal anslöt efter hand. Att IF Metall ändå valde att gå ut i strejk förklaras av att Metall-medlemmarna på Tesla krävde att något måste göras då företaget inte ville skriva under ett kollektivavtal. Den här bakgrunden beskrivs utförligt i German Benders bok ”Frontalkrock – Teslastrejken och kampen om framtiden” som utkom till strejkens två-årsdag hösten 2025. Både Lars Henriksson och Anders Fraurud har nyligen skrivit om strejken. Jag är helt överens med dem – men några saker kan tilläggas.

Strejken startade för snart tre år sedan med ett fyrtiotal strejkande fördelat på 10 verkstäder i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Det säger sig självt att dessa inte själva kan stoppa verksamheten. Därför organiserade IF Metall bemannade tält utanför verkstäderna där de informerade om strejken. I massmedia omnämndes de ofta som strejkvakter. Men de hade strikta direktiv att inte aktivt försöka stoppa kunder, leveranser eller strejkbrytare – utan svara på frågor och anteckna leveranser och andra företagsbilar för att ha kontroll på att de sympatiåtgärder som andra fackföreningar varslat om – efterlevdes. De flesta av Teslas verkstäder ligger på inhägnat område vilket inneburit att IF Metalls strejk-värds-tält blev tvungna att placeras en bra bit ifrån verkstäderna, förenat med stora svårigheter att få samtal med kunder, leverantörer och de servicetekniker som inte deltog i strejken.

Vid verkstaden i Upplands Väsby – där också Teslas svenska huvudkontor ligger – är verkstaden placerad i direkt kontakt med gatan, utan stängsel.. Detta har en grupp som kallat sig ”Promenader mot strejkbryteri” tagit fasta på och varje måndag förmiddag sedan strejken startade vandrat fram och tillbaka framför verkstaden med stora sandwich-plakat och informationsblad och informerat och diskuterat med kunder, leverantörer och strejkbrytare. Vi har aldrig använt eller hotat med våld. Men ibland har samtalen med kunder blivit högljudda. Tesla har tillkallat polis vid uppemot 20 tillfällen då de hävdat att vi har stört. Vid ett par tillfällen har de avhyst en av gruppens deltagare och skjutsat honom till närmaste pendeltågsstation. Vid ett tillfälle har en annan av gruppens deltagare (85 år) blivit slagen av en av Tesla inhyrd ordningsvakt – med knytnäven så att han ramlade omkull. Ordningsvakten är omplacerad och polisärendet pågår.

Den här gruppen som oftast bestått av 5 – 10 personer har haft goda relationer med IF Metalls ”strejkvärdar” i tältet 100 meter därifrån. Men de har haft strikta anvisningar att hålla sig på avstånd från verkstaden.

Lars Henriksson skriver att nu måste det ske en utvärdering och kritisk granskning av hur IF Metall har lett den här strejken. Det är helt nödvändigt. Och han skriver att en central del i en strejk är ju hur verksamheten och strejkbryteriet kan stoppas. Det som hade stöttat de strejkande Tesla-mekanikerna vore ju om ”Promenader mot strejkbryteri” hade mångfaldigats, vid alla Teslas verkstäder, fler dagar i veckan och med ett mycket större deltagande. Arbetande på andra arbetsplatser (i synnerhet de som arbetar skift eller på schema) hade kunnat uppmanas att åka förbi och visat sitt stöd. Ett ”myller” av människor utanför Tesla-verkstäderna hade givit de strejkande självförtroende och uppmuntran och det hade påverkat strejkbrytare, leverantörer och kunder.

Men en sak som försvårat för de strejkande och så att säga tagit strejkbryteriet till högre höjder är EU:s utstationeringsdirektiv. Tesla kunde med hjälp av detta flytta personal från sina verkstäder i andra länder till att bli strejkbrytare vid de svenska.. (Initiativ har tagits av bland annat Jonas Sjöstedt (V) i EU att stoppa detta med en ”Lex Tesla”).

Ekots ekonomireporter kallade häromdagen slutet av Tesla-strejken för ett ”totalt fiasko”” för IF Metall. Och det kanske kan sägas om den enda måttstocken är att efter tre års strejk kunde inte ett kollektivavtal skrivas under. IF Metalls företrädare har framhållit att Tesla har påverkats i så måtto att lönerna för de anställda har ökat under strejken och pensionsavsättningar likaså. Men det måste också sägas att för Elon Musk handlade detta inte om eventuella kostnadsökningar för Tesla i Sverige. Det var en principiell fråga för Tesla att inte skriva på ett kollektivavtal. Däremot skulle en seger för Tesla-arbetarna i Sverige kunna stimulera arbetarna vid Teslas fabriker i Tyskland och USA att kräva något liknande – och det skulle kunna bli dyrt.

Att IF Metall och de många fackföreningar som genomfört sympatiåtgärder (varav Elektrikerna varit de mest aktiva) hade att göra med en mycket mäktig motståndare i form av Elon Musks Tesla och försvårande lagstiftning är helt klart.

Men vad som är närmast oförlåtligt är hur dåligt de ansvariga i IF Metall har skött kontakterna med de strejkande – i synnerhet under det senaste halvåret. När det handlar om ett så litet antal strejkande i en så rik och resursstark fackförening som IF Metall borde det ha varit möjligt för de ansvariga att ha mycket tät kontakt med de strejkande och tydligt informera om vad som gäller och om nästa steg. Att de strejkande haft mycket svårt att få stöd och information – framför allt under de senaste månaderna har vi fått höra upprepade gånger av strejkande som vill vara anonyma. De uppger också att de uppgifter som florerade i massmedia om att ett 80-tal personer skulle ha köpts ut för 18 månadslöner är felaktiga. Det är betydligt färre och de flesta uppges ha fått sex månadslöner. Och då ska vi ha i åtanke att de är utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tills dess att de har arbetat ett halvår. (Detta på grund av Skatteverkets fastläggande att konflikt-ersättning inte ska beskattas som inkomst). De blev då – i efterhand – nolltaxerade.

De strejkande har av många beskrivits som hjältar – och de förtjänar verkligen det. Men om de hyllningarna inte ska bli tomma ord – krävs en grundlig granskning av hur IF Metall har hanterat denna strejk och om andra fackföreningar gjorde tillräckligt. – med syftet att vara bättre förberedda nästa gång….