IF Metall ger upp strejken mot Tesla

Sedan 27 oktober 2023 har IF Metall strejkat på Elon Musks elbilsföretag Tesla i Sverige. Något som Internationalen skrivit om tidigare. Det har varit den längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Men idag den 13 augusti meddelade facket att man avslutar strejken.

Inrikes | Anders Fraurud

IF Metall krävde kollektivavtal vilket ju betraktas som självklart sedan decennier på den svenska arbetsmarknaden. Metall menade att Tesla till exempel inte accepterat grundläggande krav som pensionsavsättningar och arbetstidsförkortning i nivå med kollektivavtalen, samt årliga löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

En svaghet redan från början var att många av arbetarna inte var med på strejken. Tesla använde sig också framgångsrikt av strejkbrytare.

Under maj och juni i år beslutade IF Metall att avbryta strejken i Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Ett 40-tal strejkande arbetare skickades tillbaka till jobbet. Det beskrevs som någon sorts taktik för att skapa oförutsägbarhet och kallades ”jojo-strejk”.

Sedan meddelade IF Metall att man skulle återuppta strejken vid dessa arbetsplatser. Men nu har ett stort antal av arbetarna lämnat sina anställningar. Enligt Dagens Arbete har de accepterat avgångsvederlag på flera månadslöner av Tesla för att säga upp sig. Det försvagade naturligtvis strejken ytterligare.

Arbetet intervjuade tidigare German Bender, utredningschef på Arena Idé, som skrivit boken ”Frontalkrock” om Teslastrejken. Bender som i boken beskrivit ett ”troligt scenario” om en strejk som vittrar sönder inifrån sa då till Arbetet:

– Men jag hade inte väntat mig att det skulle gå så fort. Och att det delvis skulle vara drivet av fackets agerande.

Han pekar på att IF Metalls hantering ”gjort många medlemmar upprörda” bland annat genom det så kallad jojo-strejkandet.

Han menar också att strejken ”verkar ha svagt stöd bland de strejkande”.

Och det är naturligtvis avgörande för framgången med en strejk: att den har stöd bland de arbetande själva. Eller som Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på LO, utrycker det i ett pressmeddelande:

– utan strejkande finns ingen strejk.