Lars Henriksson: ”En fackförening som redan från början avsäger sig ambitionen att agera mot strejkbryteriet har redan då givit slaget förlorat”

Så var då Teslastrejken över. Efter en tid med märkliga utspel om “jojo-strejk” och växande irritation bland Metalls medlemmar på företaget hade strejken redan försvagats. Det gjorde att Tesla rätt enkelt kunde avsluta strejken genom att köpa ut en handfull mekaniker.

Kommentar | Lars Henriksson

Teslas antifackliga agerande har varit den största utmaning ett LO-förbund utsatts för på mycket länge, en utmaning som IF Metalls ledning inte förmått stå upp mot.

– De har använt metoder som varit bannlysta i Sverige sedan 1930-talet, beklagade sig IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson på presskonferensen.

Uttalandet säger mycket om förbundsledningens inställning. Ända från början har de byggt sin strategi på förhoppningen att Tesla skulle respektera “den svenska modellen”. Som när förbundsordföranden Marie Nilsson efter ett par månaders strejk skrev brev till Elon Musk och berättade om hur “konstruktivt och lösningsorienterat “ IF Metall är. Föga förvånande fick hon inget svar.

Det är inte så förvånande att Tesla vann striden med tanke på hur den skötts av IF Metalls ledning och då inte bara i den vimsiga avslutningen. Från början till slut har strejken startats, genomförts och avslutats med den viktigaste gruppen förpassad till åskådarläktaren: IF Metalls medlemmar på företaget

Bara en minoritet av mekanikerna var organiserade när strejken utlystes och det har från första till sista dagen varit en strejk som styrts från förbundskontoret. Detta är inget speciellt för Teslastrejken, det rådande sättet att bedriva facklig verksamhet i de flesta svenska fackföreningar är uppifrån och ner.

Det som var avgörande och som gjorde att Tesla redan tidigt förstod att de skulle kunna vinna, var det som är det största hotet mot varje strejk: strejkbryteriet.

En strejk bygger på att verksamheten stannar och då går det inte att acceptera strejkbryteri. Och när IF Metall ställdes inför ett företag som inte tvekade att ta in strejkbrytare hade ledningen inget som helst svar.

När strejken pågått i tio månader sa Metalls Simon Petersson, då biträdande avtalssekreterare, i Arbetet att det var “otroligt huvudlöst” av Tesla att ta in strejkbrytare. Uppenbarligen var det allt annat än “huvudlöst” eftersom det ledde precis dit Tesla ville. Var det något som var huvudlöst var det Petterssons svar i samma intervju, att IF Metall inte kunde agera mot strejkbryteriet: ”Nej, det står ju varje människa fritt att bryta strejken…” och lägger till att han ”förväntar sig att alla arbetsgivare respekterar den svenska modell där man inte bryter en strejk.” Och detta samtidigt som Tesla var i full färd med att organisera strejkbryteri, precis som de sagt att de skulle göra från första början.

Att förvänta sig att ett företag som öppet deklarerar att det kommer att ta in strejkbrytare ska “respektera den svenska modellen” är mer än lovligt naivt. Att försvara sig mot strejkbryteri är en av de viktigaste uppgifterna för en fackförening men också en av de svåraste. Det finns gott om dramatiska exempel på detta i den fackliga historien. Det handlar dels om att få de strejkande medlemmarna att hålla ut och men också att hindra andra att ta deras platser. En fackförening som utsätts för strejkbryteri ställs naturligtvis inför stora problem, inte minst juridiskt. Det finns heller inga garantier för att det ska lyckas att hålla svartfötter borta från arbetsplatsen. Men en fackförening som redan från början avsäger sig ambitionen att agera mot strejkbryteriet har redan då givit slaget förlorat.

Just när den märkliga jojo-strejken återupptogs igår, 12 augusti, sa Metalls ombudsman i Umeå till Dagens Arbete att oavsett hur det går så behöver det skrivas en vitbok, alltså en skriftlig genomgång och utvärdering av strejken. Det är bara att hålla med. Men ska en sådan vitbok bli något mer än en snyfthistoria om hur elaka Tesla är krävs det att den även innehåller en kritisk granskning av strejken och IF Metalls ledning, från början till slut. Och att den även tar upp frågan hur en fackförening idag ska kunna agera när arbetsgivaren utan hämningar börjar använda sig av strejkbrytare.

Alldeles oavsett om det kommer någon vitbok är det upp till medlemmarna i IF Metalll och alla andra fack att göra en utvärdering av strejken och den fackliga ledningens misslyckade sätt att hantera utmaningen från Tesla. För detta är inte den sista utmaning de svenska fackföreningarna kommer att utsättas för.

Några tidigare artiklar om Teslastrejken i Internationalen:

IF Metall ger upp strejken mot Tesla – Internationalen

Teslastrejken ett år – Internationalen

Metall trappar ner Tesla-strejken

Bryt dödläget mot Tesla – Internationalen

KG Wanngård: ”Det måste bli stopp för Tesla att få ut nya bilar på marknaden” – Internationalen