KG Wanngård om Teslastrejken: ” Utan gemenskapen i gruppen, ja då hade vi nog aldrig orkat under så lång tid” 

I fredags höll den erfarne facklige aktivisten KG Wanngård ett starkt tal om Teslastrejken på stödgalan Gemensam Välfärd på ABF i Stockholm.

Internationalen har fått möjlighet att publicera det.

Här kan du läsa hela talet:

Opinion | KG Wanngård

”Jag vill prata kärlek eller kanske främst då bristen på – vem älskar en aktivist?

Oavsett om det är för klimatet, freden eller som i vårt fall arbetsmarknaden. Kärleksfullt är det inte!

Jag heter KG Wanngård och är aktiv i promenadgruppen som krävt kollektivavtal för de anställda på Tesla. Allt sedan starten oktober 2023 så är vi en grupp som varje måndag promenerar till protest vid Tesla i Upplands Väsby, där de har serviceanläggning och HK.

Vid över hundra tillfällen har vi mött strejkbrytare, kunder och leverantörer. Även om det finns positiva möten så har det varit spott, slag och hårda ord. Poliser har vid 25-talet tillfällen kallats till platsen och jag har förts iväg vid två tillfällen. En i gruppen blev så illa åtgången av en väktare att han gick i backen. En kund använde sin bil för att i hög fart markera vad han tyckte om oss, bilen strök min rygg. Polis har kallat oss rättshaverister och många gånger uppträtt hårt. Visst har det varit även resonabla poliser, men de man minns är sådant man inte vill minnas. Inte mycket kärlek där.

Hur är då yttringarna ifrån facket och politiken på att vi är vid Tesla? Politiskt så är det Vänsterpartiet som engagerat sig och medverkat. Socialdemokratin har vid två tillfällen medverkat med en riksdagsledamot och ett tillfälle socialborgarrådet i Stockholm.

Fackligt har det ibland kommit någon lokalt engagerad, aldrig någon som arbetat på avdelning eller förbund, inte heller någon ifrån någon förbundsstyrelse. När IF Metall hört av sig så är det för att framföra något klagomål. Kärlekslös är vår relation!

När vi kontaktat LO skolan med frågan om de inte borde sända dem som går spetsutbildning som ombudsmän till våra promenader och möten med strejkbrytare (det tar 30 min med bil ifrån Åkersberga) så har det blivit nej. De säger sig bjuda in IF Metall till skolan för info. Känns ju som samma sak och en bra förberedelse för det de ska möta. Hmm

Det är aldrig för sent att ge upp som en mer känd artist i Sverige sagt.

Har konflikten respekterats och värnats. Partier till höger har kritiserat och pratat om proportionalitet. Vänsterpartiet krävt mer rättigheter och trygghet för fack och anställda.

I Sverige har du en laglig skyldighet att försörja dig. Är det då rätt att kunna bli utbytt mot strejkbrytare för att man kräver sin rätt? Att af sänder arbetslösa att bli strejkbrytare och polisen skriver ut reg skyltar som blockerats av facket? Är det neutralt o modernt?

Vi gjorde inte vad som krävts och förväntats. Fackföreningsrörelsen ville inte ha med oss att göra och jag tror relationen i äktenskapet mellan facket, politiken och en levande aktivism måste bli mer kärleksfull. Använd alla goda krafter för att stå emot när den internationella kapitalismens råa vind viner – vi måste hålla ihop.

Nu är konflikten över sedan igår då IF Metall blåste av. Har då de anställda fått kollektivavtal? Nej och då måste strävan fortgå – det är inte en galen miljardär i USA med vansinniga samhällsvisioner som ska diktera villkoren på svensk arbetsmarknad.

Nu börjar jobbet som redan borde varit gjort, fler måste veta och förstå mer. Fler måste ta ansvar för det som berör oss alla!

Tillsammans gör vi det möjligt!”

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